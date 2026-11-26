¿Qué ha dicho? La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha defendido que la política "tiene que cambiar", destacando que desea que se puedan defender las ideas "con rigor, con tranquilidad y con respeto".

Yolanda Díaz ha calificado de "inaceptable" el comentario de un diputado del PP que le sugirió "freír churros" mientras defendía una medida social en la Diputación Permanente. Díaz respondió defendiendo la labor de las churreras y expresó en Al Rojo Vivo que el comentario es "una falta de respeto". Criticó que la política debe cambiar y que el debate político no debería convertirse en un "delirio". Mientras hablaba sobre la igualdad retributiva entre hombres y mujeres, Díaz enfatizó que desea una política más tranquila y respetuosa, destacando su aprecio por las churrerías del país.

Yolanda Díaz ha calificado de "inaceptable" el comentario que le ha lanzado un diputado del PP en un pleno de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, en el que defendía las políticas laborales del Ejecutivo.

En concreto, el 'popular' le ha mandado a "freír churros", un comentario al que ella ha respondido reivindicando el trabajo de las mujeres que se dedican a esta actividad y denunciando las condiciones laborales y la brecha salarial que, según ha señalado, sufren respecto a sus compañeros.

En Al Rojo Vivo, la ministra de Trabajo ha destacado que le parece "una falta de respeto" el comentario que ha realizado el diputado del PP. "La política tiene que cambiar", ha señalado.

Díaz ha recordado que en ese momento estaba hablando de una norma "tan importante" como la que trata la igualdad retributiva entre hombres y mujeres y que contempla nuevos derechos para los trabajadores.

"El PP ha votado a favor, pero fíjese el delirio de convertir el debate político en esto", ha criticado, confesando que desea que la política "se tranquilice" y uno pueda defender sus ideas "con rigor, tranquilidad y respeto".

Además, ha aprovechado para reivindicar la labor "de las churrerías de nuestro país", confesando que a ella le encanta ir a tomar churros con chocolate.

*Vuelve a ver el programa de Al Rojo Vivo en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.