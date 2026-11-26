El periodista valora el estado del presidente del Gobierno durante esta campaña electoral tras la entrevista con el creador de contenido Plex: "La campaña es espectacular en todos los sentidos". En el vídeo, los detalles.

Tras ver un extracto de la entrevista de Pedro Sánchez con el famoso creador de contenido Plex, pareja de la cantante Aitana, el periodista Pedro Vallín insiste en la buena salud electoral de la que goza el presidente del Gobierno.

"Creo que este señor está en su prime absoluto desde que está en política activa. Esta campaña me parece espectacular", afirma Vallín, asegurando que sí tendrá impacto en votos, aunque no sabe si será o no suficiente.

"La pregunta es si será impacto suficiente, pero me parece que la campaña es espectacular en todos los sentidos", añade el periodista, destacando un aspecto clave de los partidos de este campaña.

"De todas las formaciones la más ancha en cuanto a la familia política que agrupa es el PSOE, que en su momento lo fue el PP, un partido muy ancho que reunía muchas familias distintas de pensamiento, incluso de pensamiento económico muy diferente, pero hoy el único partido muy ancho que queda que cubre tipos de votantes muy distintos es el PSOE", afirma el periodista.

Por tanto, valora que "hace bien el presidente en intentar atender todos sus públicos, considerando además que es el primer líder del PSOE que está en disposición de quitarle votos a su izquierda, cosa que ningún votante tradicional de Izquierda Unida habría votado a ninguno de los que fueron candidatos del PSOE": "El personaje de Sánchez trasciende un poco a las islas del PSOE y por eso Frente Amplio tiene problemas", concluye Vallín.

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