entrevista en al rojo vivo
Jon Echeverría lamenta que no pueda defender las ideas del PP en Guipúzcoa: "Es una pena, sólo queremos anunciar nuestro proyecto a todos los vascos"
El candidato popular por Guipúzcoa, Jon Echeverría, ha vuelto a vivir una jornada de gritos e insultos mientras hacía campaña en Guipúzcoa. Ante los micrófonos de laSexta, el joven lamenta lo ocurrido.
John Echeverría, candidato por el PP en Guipúzcoa, ha vuelto a vivir una nueva jornada de insultos durante un mitin en San Sebastián. En declaraciones en Al Rojo Vivo, Echeverría admite que "es una pena" no poder mandar su mensaje.
"Es una pena que por defender nuestras ideas, las ideas del Partido Popular, que además no son unas ideas extremas, unas ideas locas, sino que son las ideas del primer partido de España, que eso aquí, e Donosti, suponga violencia, intimidación, amenaza", confiesa ante los micrófonos de laSexta.
"Nosotros solo queremos anunciar nuestro proyecto a todos los vascos, que es la única alternativa para Euskadi, ya que solo nosotros defendemos un modelo distinto, en materia económica, en materia de vivienda, en materia de seguridad y por eso nos agreden, por eso nos intimidan y nos amenazan y es una pena"
Sin embargo, admite que desde el PP "vamos a seguir haciendo campaña, hagan lo que hagan y con toda la libertad que podamos". "Nosotros querríamos, como íbamos a poner, una mesa informativa para que el estudiante que quiera acercarse se acerque y nos conozca, pero esta gente lo hace imposible. ¿Quién se va a acercar a nosotros si el día de mañana van a estar señalados en clase por esta turba de violentos? Es terrible que tengamos que sufrir esto y ojalá cambie", asegura y remata Echeverría.
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