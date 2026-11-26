Los profesores de Madrid siguen en huelga y este jueves, en Barcelona, más de un centenar de docentes se han manifestado frente a la Generalitat reclamando mejoras para la educación pública. El filósofo David Vico lo analiza en Al Rojo Vivo.

Los profesores madrileños siguen en huelga en pro de una educación pública de calidad, pero hoy no han sido los únicos. Este jueves, en Barcelona ha habido una nueva jornada de huelga en la que los profesores catalanes han recorrido las calles de Barcelona exigiendo "más salarios y menos burocracia".

"Lo vimos en Valencia hace poco también manifestándose y no es que yo sea un adivino, pero lo vamos a seguir viendo en diferentes comunidades autónomas", admite el filósofo David Vico, porque "el problema al que nos estamos enfrentando no es menor, sino que es mayor".

Esto es, "estamos hablando de educación y de la única posibilidad de desarrollo de un país. Ahora mismo, por ejemplo, Dinamarca y Noruega está haciendo cambios profundos en su sistema educativo y todo está redundando en lo mismo: educación pública de calidad, menores ratios, menores burocracias e ir apartando poco a poco la dependencia a las plataformas digitales, volver al papel, a la lectura comprensiva y a darle las herramientas de pensamiento crítico a los jóvenes y esto solo se consigue así", analiza el filósofo.

Sin embargo, lamenta Vico que ante estas protestas y reclamas haya "oídos sordos" y, además, "sea cual sea la administración". Por lo tanto, "aunque esto sea un movimiento político necesario de los profesores, no es partidista, es por el país, es patriótico", concluye Vico.

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