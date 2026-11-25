El sociólogo Ignacio Urquizu, a cuatro días de los comicios del 29N, asegura contundente que ahora mismo "no hay indecisos" y que la clave estaría en la transferencia de voto. En el vídeo podemos ver al completo su análisis.

El sociólogo Ignacio Urquizu analiza los últimos días de campaña y pone el foco en la llamada transferencia de voto. En estos momentos, a cuatro días de las elecciones generales del 29N, señala que ahora mismo "no hay indecisos, han desaparecido".

"Realmente los que te dicen que no saben lo que van a hacer, que son muy pocos, es gente que no va a votar, pero no te lo quiere decir, porque decir que te abstienes es algo que en las encuestas nunca aparece", argumenta Urquizu.

Tanto es así que "ahora mismo el 98% de los votantes del PP dicen que van a votar y el 96% del PSOE y eso es imposible porque no va a ir el 95% de la población a votar".

Ahora bien, "lo que sí que hay es transferencias que en algún momento se pueden cortar y que en el año 23 se cortaron", apunta el experto. Esto es, "en el año 23 a todo el mundo le sorprendió el resultado electoral porque en los últimos tres días esos votantes que se iban del PSOE a la derecha dejaron de hacerlo y eso puede volver a pasar", asegura Urquizu.

En el vídeo podemos ver además su análisis sobre el debate a cuatro (Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Ada Colau y Santiago Abascal) que podremos ver este jueves 26 de noviembre en laSexta a las 22:00 horas.

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