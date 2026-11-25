El periodista de El Mundo, Juanma Lamet, analiza algunas de las declaraciones del alcalde de Badalona en el debate a dos, con Ada Colau, organizado por laSexta este martes.

Tras ver un extracto del debate de este martes en laSexta entre la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, y el número uno del Partido Popular por Barcelona, Xavier Albiol, que podemos ver en el vídeo que encabeza estas líneas, el periodista Juanma Lamet, de El Mundo, reacciona a la postura del segundo sobre la migración.

"Entiendo que Xavier García Albiol es muy eficaz para esa batalla que tiene el PP por el voto fronterizo con Vox, pero es verdad que cruza líneas que tienen más tendencias hacia la xenofobia en algunos casos", afirma el periodista.

Porque "está esa falacia o media verdad de intentar mezclar seguridad con inmigración cuando las personas no delinquen por ser inmigrantes. Esto es", tal como asegura el periodista, "delinquen los nacionales, delinquen los de fuera o delinquen las personas que están en situación de vulnerabilidad por ser inmigrantes".

No obstante, analiza y concluye Lamet "que es un mensaje muy duro que está triunfando en Cataluña con Aliança Catalana y con Vox y que el PP quiere competir por ahí".

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