El presentador de Al Rojo Vivo analiza las ausencias y los apoyos con los que cuenta el presidente del Gobierno en la recta final electoral, marcada también por el enfrentamiento entre dos históricos dirigentes socialistas.

La recta final de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre ha abierto un nuevo frente de tensión en el PSOE, esta vez entre algunas de las figuras más destacadas de su vieja guardia. El origen de la polémica está en el llamamiento que José Bono hizo el pasado sábado a Felipe González durante un mitin en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), donde le pidió públicamente que reconsiderara su decisión de votar en blanco. "Felipe, haz el favor, hombre, no hagas el tonto", le reclamó el exministro, que también le recordó que "el PSOE te debe mucho a ti, pero tú más al PSOE". Unas palabras que han desencadenado un cruce de reproches entre dos históricos dirigentes socialistas.

La respuesta de Felipe González llegó este lunes en Badajoz, a su llegada a unas jornadas sobre la Transición en la Universidad de Extremadura, donde coincidió con Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El expresidente confirmó que ya había depositado su papeleta y respondió con ironía a las palabras de Bono: "Soy una persona seria, no como otros". También recurrió al humor para referirse a la intervención de su antiguo compañero: "Yo sé que él lo hace pro bono". Además, lanzó una advertencia sobre las consecuencias que podría tener una explicación pública de sus discrepancias con el actual Ejecutivo: "Si explico públicamente por qué no puedo votar a este Gobierno, perderán millones de votos más".

El enfrentamiento ha centrado parte del análisis político en Al Rojo Vivo. Antonio García Ferreras ha subrayado lo inesperado de este choque en plena campaña y ha puesto el foco en las ausencias con las que cuenta Pedro Sánchez entre los referentes socialistas: "Este choque era inesperado. Es verdad que en esta campaña Pedro Sánchez no puede contar con Zapatero, como ocurrió en 2023. No puede contar con Óscar Puente porque le ha dimitido. Entonces, la baza no era Begoña, era Begoña y era también Bono". En la misma línea, Rafa López ha señalado lo inusual de que un presidente del Gobierno no cuente con el respaldo público de sus dos predecesores: "Efectivamente, no puede contar con los dos expresidentes del Gobierno y eso es inusual. Que el presidente del Gobierno pueda contar con sus dos predecesores en el cargo es bastante inusual".

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