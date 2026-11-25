¿Qué ha dicho? En una entrevista en Al Rojo Vivo, el candidato de ERC para las elecciones del domingo considera una "irresponsabilidad" el adelanto electoral y avanza que se dejará "todo para poder sumar". "Lo único que le pido a la gente es que vote progresista y con memoria", afirma.

Gabriel Rufián, candidato de Esquerra Republicana de Catalunya, critica el desempeño de las izquierdas en la última legislatura, afirmando que han "fracasado en muchas cosas". En una entrevista en Al Rojo Vivo, Rufián defiende su intento de crear un frente común de izquierdas y urge a los ciudadanos a "votar progresista". Critica el adelanto electoral de Pedro Sánchez, considerándolo "irresponsable" y "prematuro". Rufián advierte sobre la posibilidad de que PP y Vox ganen, y llama a la izquierda a ser más valiente y clara. Subraya que el dilema es entre la derecha y una opción progresista, destacando la necesidad de mejorar en áreas como la vivienda.

Gabriel Rufián considera que las izquierdas han "fracasado en muchas cosas" en la última legislatura. En una entrevista en Al Rojo Vivo, el candidato de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) defiende su idea de haber intentado hacer un frente común de izquierdas —que finalmente no fraguó— y pide a los ciudadanos españoles que "voten progresista".

El diputado considera que la decisión del adelanto electoral tomada por Pedro Sánchez fue una "irresponsabilidad" y la considera "prematura". "Con estos bueyes tenemos que arar, y yo lo único que puedo decir es que nos vamos a dejar todo lo que tenemos para poder sumar, porque es que va de esto: lo único que le pido a la gente, repito, es que vote progresista y con memoria, porque esto, en el peor de los casos, pues va de confrontar con la derecha o con la otra derecha, y en el mejor va de presionar al PSOE", defiende.

Pese a las críticas que le llegan por trasladar una visión pesimista del 29 de noviembre, Rufián aboga por "tratar a la gente como los adultos que son". "Yo ya sé que hay una izquierda que me llama derrotista por decir que esto puede pasar, pero es que puede pasar. Ojalá fuera mi opinión. PP y Vox pueden ganar", insiste, aunque añade que se dejará "todo" para que no ocurra.

"Que la alternativa sea gente como Feijóo y Abascal... Pues hombre, también nos tenemos que hacer ver un poco las cositas que hemos hecho. No hemos sido capaces, por ejemplo, de influir en cuanto a vivienda se refiere o intervenir en el mercado en cuanto a esto se refiere. Ya está. Yo creo que hay que ser muchísimo más valientes, muchísimo más claros, pero es una alternativa posible", opina Rufián.

El diputado de ERC insiste en que la izquierda ha "fracasado en muchos casos" y recuerda que hay gente que tiene 20 años que solo recuerda haber vivido "con conciencia" este Gobierno de coalición y que ve que en su casa "no se puede comer verdura, pescado y carne fresca" y que se vive "en zulos". "El dilema no existe: si fuera por la derecha o por la otra derecha, la gente viviría en chabolas con banderas y los trenes serían de plástico y las vías de madera, o sea, no hay alternativa", sentencia en laSexta.

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