La sindicalista Afra Blanco se muestra contundente contra el que fuera expresidente del Gobierno por no apoyar al Gobierno socialista de Pedro Sánchez y decir además que votará en blanco.

Tras la polémica entre Felipe González y José Bono, después de que el segundo le pidiera que recapacitara su voto y apoyase Pedro Sánchez y al PSOE y después de que el primero le respondiera que él era un hombre serio, Bono, en un mitin en Salamanca, ha asegurado que pese a tener algunas discrepancias con Pedro Sánchez, él siempre apoyará a su familia.

"Yo he visto que la posibilidad del retroceso era tan grave que mis discrepancias con Pedro son una tontada comparada con la que se nos avecina si estos (PP y Vox) gobiernan en España", aseguraba Bono en este mitin, unas palabras que podemos ver en el vídeo que encabeza esta noticia.

Algo en lo que la sindicalista Afra Blanco está totalmente de acuerdo con el exministro: "Hay algo bastante más primario y esencial en estas elecciones: eres demócrata o no lo eres".

Recuerda además Blanco un "momento clave" cuando Bono le recuerda a Felipe González que "él va a votar o aspira a votar, o parece que va a votar, o le dice 'no se te ocurra votar a aquellos que te quisieron meter en la cárcel'". Y le dice esto, argumenta Blanco, "por el Tribunal de Orden Público, ese tribunal que le pedía 44 años de cárcel a Felipe González, 44, también a Múgica, o, sin ir más lejos, al líder de la organización a la que yo pertenezco, a Nicolás Redondo".

Por ende, "hay algo bastante más primario, bastante más esencial. No puedes apoyar a esos partidos políticos que hoy están yendo en contra de aquello que es garantía de democracia: la Constitución española", insiste Blanco, señalando que ambos partidos, tanto Vox y el Partido Popular lo están haciendo: "Porque si atacas a los sindicatos estás atacando a la Constitución, si atacas a la huelga, atacas a la Constitución y si atacas a la manifestación, atacas a la Constitución".

Y esto, remata Blanco es lo que le está diciendo Bono al expresidente del Gobierno: "Le está diciendo algo que es absolutamente primario, que defender la democracia es ir en contra de esos dos partidos políticos y recordarle a Felipe González que fueron esos los que le pedían la cárcel".

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