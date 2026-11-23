Los detalles laSexta ofrece una programación especial antes, durante y después del debate a cuatro que se celebra entre los candidatos de PSOE, PP, Vox y Frente Amplio a escasos días de las elecciones generales del 29N.

Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau se enfrentarán en un debate el jueves 26 de noviembre, justo antes de las elecciones generales del 29N. laSexta ofrecerá una programación especial desde las 21:00 horas, con una edición extraordinaria de "Al Rojo Vivo" presentada por Antonio García Ferreras. A las 22:00 horas, los representantes del PSOE, PP, Vox y Frente Amplio debatirán sus propuestas en un encuentro crucial. Tras el debate, laSexta continuará con el análisis de los expertos, destacando los momentos más importantes y las intervenciones de cada candidato.

Las cartas sobre la mesa. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo volverán a verse las caras el próximo jueves 26 de noviembre en un debate que reunirá también en esta ocasión a Santiago Abascal y Ada Colau. Cuatro candidatos, cuatro visiones políticas y un encuentro ante la audiencia a escasos días de las elecciones generales del 29N.

Para no perderse nada de lo que ocurra antes, durante y después de la cita, laSexta desplegará una programación especial a partir de las 21:00 horas, con una edición extraordinaria de Al Rojo Vivo capitaneada por Antonio García Ferreras. Un amplio seguimiento informativo que permitirá conocer todos los detalles, las claves y las reacciones de la noche.

A partir de las 22:00 horas llegará el momento del cara a cara a cuatro. Los representantes del PSOE, PP, Vox y Frente Amplio expondrán sus planteamientos y medirán sus posiciones en este encuentro que se prevé decisivo.

Y cuando termine el debate, la actualidad continuará en laSexta. Los expertos analizarán lo sucedido, pondrán el foco en los momentos más relevantes y desgranarán cada intervención de cada candidato.

El jueves, en laSexta, programación especial para el debate a cuatro.

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