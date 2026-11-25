El periodista analiza el enfrentamiento entre el expresidente del Gobierno y José Bono en plena precampaña y advierte de que las discrepancias con la dirección no deberían llevar a cuestionar el compromiso con las propias siglas.

El periodista de 'El Mundo' Juanma Lamet ha analizado en Al Rojo Vivo el choque, inesperado en plena precampaña electoral, entre Felipe González y José Bono, después de que el expresidente del Gobierno cuestionara la estrategia del PSOE y llegara a poner en duda su voto al partido. El periodista reconoce que comparte buena parte de las críticas de González a la dirección socialista: "La amnistía era inconstitucional y de repente se volvió constitucional para hacer de la necesidad virtud". También coincide con él en que no se puede gobernar cuatro años sin presupuestos y en que el PSOE ha pagado un precio demasiado alto por mantener el apoyo de Junts y del resto de sus socios parlamentarios.

Sin embargo, Lamet considera que existe una línea que González no debería cruzar: "De ahí a decir que no votas a tu propio partido, yo creo que hay un salto demasiado grande". En este sentido, respalda la posición de José Bono y apela al compromiso de los militantes con sus siglas, incluso cuando discrepan de las decisiones de sus dirigentes. "Tú eres militante de un partido. Hay una cosa que se llama patriotismo de partido que está por encima", sostiene. Además, considera especialmente relevante que el PSOE evite facilitar un escenario en el que Vox pueda formar parte del próximo Gobierno.

Por eso, el periodista ve difícil de justificar que una figura de la relevancia política de Felipe González no haga ese esfuerzo, especialmente cuando otros dirigentes socialistas, como Emiliano García-Page, sí están haciendo campaña por el partido y han confirmado que lo votarán. No obstante, Lamet también lanza un mensaje a los socialistas: "No es buen asunto cabrear a Felipe, que dejen ya de hablar de él". A su juicio, Bono puede tener razón en el fondo, pero la confrontación pública y las constantes referencias al expresidente pueden terminar perjudicando todavía más al PSOE.

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