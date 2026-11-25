El líder de Junts ha anunciado su regreso a Cataluña el 12 de diciembre, casi una semana después de las elecciones generales del 29N. El sociólogo catalán Rafa López reacciona a este anuncio en Al Rojo Vivo.

Casi una semana después de las elecciones generales del 29N, el día 12 de diciembre, Carles Puigdemont vuelve a España. Así lo ha anunciado él mismo en una rueda de prensa y ha asegurado, además, que volverá "sin pedir permiso y sin pedir perdón".

El sociólogo catalán y exdiputado Rafa López asegura que "Carles Puigdemont se va a tener que reinventar" porque recordemos que "se fue como president de una Catalunya independiente y vuelve como jefe de la oposición de una autonomía de España".

Por ende, al igual que todo Junts, insiste López, Puigdemont se va a tener que reinventar en "una Catalunya donde no hay mayoría independentista, donde no gobiernan en muchas instituciones, donde están en la oposición y además han dado apoyo al Gobierno de España".

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