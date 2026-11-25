El sociólogo cuestiona las sospechas lanzadas por dirigentes de la derecha sobre el sistema electoral y recuerda que el PP gobierna en numerosas comunidades autónomas, capitales de provincia y municipios, lo que, a su juicio, desmonta ese argumento.

La Junta Electoral Central ha ampliado hasta mañana, jueves 26 de noviembre, a las 14:00 horas, el plazo para depositar el voto por correo, que estaba previsto que finalizara este miércoles. Además, Correos mantendrá abiertas nueve oficinas de manera extraordinaria para facilitar que los electores puedan ejercer su derecho al voto. Algunas de ellas estarán operativas pese a ser festivo hoy en localidades como Majadahonda, Tacoronte y Jaén, y mañana en Toledo y Morante, en Asturias. Todas permitirán depositar el voto hasta las 14:00 horas.

El sociólogo Rafa López ha reaccionado en Al Rojo Vivo a las declaraciones de algunos dirigentes de la derecha, como el líder de Vox, Santiago Abascal, e Isabel Díaz Ayuso, del PP madrileño, que ha pedido evitar el voto por correo, alimentando así las sospechas sobre un posible fraude electoral.

"Hay que reconocer una cosa: normalmente, poner en duda un resultado electoral es de perdedores, es de 'loosers'. Es decir, si alguien mira a la cara al señor Feijóo y al señor Abascal, les dirá a la cara que son unos 'losers'. Porque, claro, una persona que está poniendo en duda un sistema electoral que le puede beneficiar... Es un discurso de 'losers', pero no deja de ser de perdedores". Además, López ha cuestionado que el PSOE pudiera manipular unas elecciones teniendo en cuenta el poder territorial que actualmente tiene el PP: "El Partido Popular gobierna en 11 de las comunidades autónomas que hay en España, en 30 capitales de provincia y en 3.400 municipios de este país. Hombre, Pedro Sánchez, para manipular elecciones, se manipula de pena. Si ese es el poder territorial que tiene el Partido Popular electoralmente, es decir, que el Partido Socialista, hombre, manipulando elecciones las manipula bastante de pena".

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