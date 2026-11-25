El periodista analiza la contradicción entre los mensajes de Borja Sémper e Isabel Díaz Ayuso y cuestiona que desde una formación con responsabilidades de Gobierno se pongan en duda las garantías de un procedimiento electoral que considera seguro.

La derecha y la ultraderecha continúan cuestionando la legitimidad del resultado electoral que salga de las urnas el próximo 29 de noviembre. Esta mañana, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha expresado sus dudas sobre el "apego a la norma" de Pedro Sánchez. A estas declaraciones se suman las de Isabel Díaz Ayuso, que ha pedido evitar el voto por correo, alimentando así las sospechas sobre un posible fraude electoral.

Sobre esta cuestión, Juanma Lamet ha señalado en Al Rojo Vivo que dentro del PP conviven dos discursos: "Está el de Borja Sémper, que es el discurso tradicional de un centroderecha democrático institucional, que es decir que nuestro sistema tiene garantías. Pero también está el de Isabel Díaz Ayuso, que ha dicho que a nadie se le ocurra votar por correo. Literalmente".

El periodista ha cuestionado que un partido con responsabilidades de gobierno alimente las sospechas sobre un sistema electoral que considera seguro: "Yo no doy crédito con que un partido institucional de gobierno aliente las sospechas sobre un sistema, el del voto por correo, que en España es 100% seguro". Lamet ha puesto el foco en las garantías del procedimiento y ha concluido: "¿Qué es esto de poner en duda el sistema democrático más importante que tenemos, que es el del voto, que además somos referentes mundiales en seguridad en el voto? No lo puedo entender menos de un partido que, según casi todas las encuestas, va a ganar".

*Vuelve a ver el programa de Al Rojo Vivo en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido