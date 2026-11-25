La sindicalista Afra Blanco reacciona contundentemente en Al Rojo Vivo a la derecha que pone en duda el resultado de las próximas elecciones del 29N: el PP duda del censo, Ayuso incluso del voto por correo, y Vox habla directamente de trampas.

Una vez más, PP y Vox dudan del resultado y del proceso electoral de cara a unas elecciones. El PP duda del censo electoral e Isabel Díaz Ayuso alienta a los ciudadanos a no votar por correo porque no se fía de este proceso y Vox directamente habla de trampas.

Por su parte, Pedro Sánchez duda efectivamente de si PP y Vox, si no suman, aceptarán el resultado de las elecciones generales.

La sindicalista Afra Blanco no puede entender que se siga dudando de nuestro sistema electoral: "No puedo aceptar que se sigan poniendo las sombras o las dudas sobre un proceso y sobre el derecho de voto".

Y añade contundente: "Yo no dudo del voto. Por lo tanto, aquí una peligrosa roja comunista que ya ha hecho uso de su voto por correo. Mi voto ya está y estoy segura de que va a llegar". "No se puede poner en duda todo el proceso porque esto es poco o nada democrático", remata Blanco.

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