El periodista de 'La Razón' defiende la necesidad del encuentro televisivo y destaca la importancia de que la exalcaldesa de Barcelona pueda exponer su balance de gestión y el proyecto político de su formación.

Esta noche, a partir de las 23:00 horas, laSexta emitirá un nuevo cara a cara moderado por Ana Pastor entre Ada Colau y Xavier García Albiol. Un encuentro en el que ambos candidatos podrán confrontar sus modelos y propuestas, especialmente en materia de vivienda, y que ha generado debate sobre las diferencias entre sus planteamientos políticos.

Al respecto, Pepe Luis Vázquez, periodista de 'La Razón', ha defendido en Al Rojo Vivo la necesidad de este enfrentamiento y ha rechazado que el discurso del Partido Popular en materia de vivienda sea equiparable al de Vox. "Es un cara a cara muy necesario. No comparto que el Partido Popular tenga el discurso de Vox en materia de vivienda. Yo he tenido ocasión de entrevistar a Albiol y, de hecho, le pregunté en reiteradas ocasiones sobre esa criminalización de los inmigrantes. Él terminó por reconocerme que no se puede ni generalizar ni homogeneizar, que hay muchísimos inmigrantes que trabajan en Cataluña, que contribuyen con Cataluña y que tienen una buena fe de la que no hay que sospechar".

El periodista también ha destacado la importancia de que Colau pueda defender su gestión al frente del Ayuntamiento de Barcelona y exponer el proyecto político de su formación, especialmente ante la posibilidad de que vuelva a tener un papel relevante en un futuro Gobierno de coalición. "Me parece interesantísimo, necesario. Yo espero que sea una confrontación de dos modelos, que además está muy bien, porque Ada Colau, si Pedro Sánchez tiene alguna remota opción de poder reeditar un Gobierno de coalición, va a ser necesariamente con Ada Colau, que ha sido alcaldesa de Barcelona. Tiene un balance de gestión que poder exponer. No sé si es positivo o negativo. Eso lo tienen que decidir mejor los barceloneses, que han sido los que han vivido sus políticas. Pero, desde luego, si se vuelve a reeditar un Gobierno de coalición, las políticas del Frente Amplio, digo yo que tendrán mucha presencia y, entonces, a mí me parece que va a ser un debate muy necesario".

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