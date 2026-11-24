El sociólogo analiza las diferencias ideológicas entre ambos candidatos y la batalla electoral en Cataluña, donde el retroceso de Sumar y el avance de las formaciones de derecha pueden alterar el reparto de escaños entre bloques.

A pocas horas del debate entre Ada Colau y Xavier García Albiol, que emitirá esta noche laSexta y estará moderado por Ana Pastor, Ignacio Urquizu ha analizado en Al Rojo Vivo las diferencias ideológicas entre ambos candidatos y la trascendencia política de un encuentro que tendrá la vivienda y el modelo de intervención del Estado entre sus principales ejes.

El sociólogo y analista político ha anticipado que será un debate especialmente interesante por la distancia entre las propuestas de ambos candidatos. "Va a ser un debate bastante interesante para saber cuáles son las propuestas que pone cada uno y que, seguramente, dentro de lo que es la oferta política, van a ser las más distanciadas. Porque en el caso de Ada Colau seguramente va a defender muchísimo la intervención del Estado, mientras que vamos a ver a un García Albiol que lo más probable es que diga todo lo contrario. En muchos marcos sí que va a ser interesante ver".

Urquizu también ha apuntado a las diferencias entre el discurso de García Albiol y las posiciones de su propio partido, el PP, y ha señalado algunas de sus actuaciones durante su etapa como alcalde. "Es decir, que en algunas cosas García Albiol estará más cerca de Vox que del Partido Popular, como suele hacer en su etapa de alcalde, bastante populista, visitando a veces viviendas ocupadas o otro tipo de cosas. Así que va a ser un debate, como digo, de mucha intensidad y de mucha lejanía en las posiciones políticas, pero importante porque en Cataluña se deciden muchas cosas y, por lo tanto, también es importante. Vamos a ver a los dos candidatos que tienen sello catalán y en Cataluña se va a decidir mucho del Gobierno actual".

El analista también ha valorado lo que puede suponer este cara a cara para Ada Colau y su candidatura, en un momento en el que el espacio político de Sumar atraviesa dificultades electorales en Cataluña. "Para Ada Colau, yo creo que esta confrontación le permite intentar reactivar una candidatura que ahora mismo lo está pasando mal, porque es que el PSOE se lo está comiendo todo".

En este sentido, Urquizu ha recordado el retroceso que, según sus previsiones, podría experimentar la formación respecto a los anteriores comicios y ha comparado su situación con el crecimiento de Vox y otras fuerzas de derecha en Cataluña. "Ante Sumar quedó segunda fuerza política en el año 23 en Cataluña. Fue la segunda fuerza política en Cataluña y ahora es lo más probable que quede la última. Por lo tanto, tiene mucho que escalar para recuperar la posición y el Partido Popular está disputándose la tercera posición con Vox y con Junts. Es decir, que las tres derechas catalanas están disputándose a ver quién es tercero".

Por último, ha subrayado la importancia que pueden tener los movimientos de escaños entre los bloques ideológicos y su posible repercusión en el escenario nacional. "Y no es una cuestión menor, porque si el Frente Amplio pasa de seis escaños, que tiene, a dos, es decir, cuatro escaños que perdería, y Vox está disputándose el sexto escaño y pasa de dos a seis. Es decir, que lo que gana un bloque lo pierde el otro. Si eso lo llevamos a nivel nacional, estamos hablando del cambio de Gobierno, solo que no creo que suceda en Cataluña y que cuatro escaños cambiarán de posición de la izquierda a la derecha. Eso es lo que le está pasando a Sumar, que pierde cuatro. Y eso es lo que le está pasando al bloque de la derecha a través de Vox y Aliança Catalana, que no se percibe, no se presenta, pero está prestando sus votos a la derecha para que el bloque de la derecha tenga. Por lo tanto, el debate en Cataluña tiene mucha trascendencia".

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