¿Qué ha dicho? El ministro de Consumo y Derechos Sociales ha destacado que una persona que puede "utilizar el caviar como parte de la dieta infantil", puede contribuir con un poco de lo que ha ganado "a pagar lo que le corresponde".

Marcos Llorente y Pablo Bustinduy protagonizaron un enfrentamiento tras la propuesta de Frente Amplio de limitar las herencias de los ultrarricos a 10 millones de euros por heredero, mediante un impuesto del 100% sobre el excedente. Llorente criticó la medida en redes sociales, expresando su descontento con que el Estado decida sobre las herencias. Bustinduy respondió invitándole a un comedor de escuela pública, destacando los esfuerzos por garantizar una alimentación saludable. Además, defendió que quienes han prosperado gracias al apoyo del público, como Llorente, deberían contribuir al sistema público, beneficiando a la sociedad en general.

Marcos Llorente y Pablo Bustinduy protagonizaron un 'choque' a raíz de una de las últimas propuestas de Frente Amplio para que los ultrarricos no puedan dejar una herencia de más de 10 millones de euros a cada heredero, una limitación que se implementará mediante un impuesto del 100% sobre el tramo que rebase esa cifra.

Una medida que al futbolista del Atlético de Madrid no le ha gustado. "El Estado va a decidir cuánto de lo que has construido durante toda tu vida tienes derecho a dejar a tus hijos. Y que el resto se lo quedan ellos. Tócate los cojones", escribió en redes sociales. Un mensaje al que reaccionó Bustinduy.

Ahora, el ministro de Consumo y Derechos Sociales, ha confesado en Al Rojo Vivo que sigue manteniendo en pie la oferta que le hizo de verse en persona. "Le invité a un comedor de la escuela pública, que los hemos reformado para garantizar que todos tienen derehco a una alimentación saludable", ha destacado.

Bustinduy, que ha recordado que Llorente se define como un "libre pensador que no tiene dueño", se ha mostrado convencido de que si se sienta con él "acaba votando a Frente Amplio".

"Alguien que puede utilizar el caviar como parte de la dieta infantil, puede contribuir con un poco de lo que ha ganado a pagar lo que le corresponde", ha destacado, haciendo referencia a su nueva polémica.

Un momento que ha aprovechado que el dinero que ha logrado es también gracias a la gente trabajadora que compra entradas para ir a ver sus partidos y que compra sus objetos de merchandising.

De esta forma, ha indicado que con el dinero que ha obtenido puede ayudar a que esa gente también tenga patrimonio. "El patrimonio de esas personas es el sistema público", ha señalado, asegurando que no hay "mayor honor" que tener écito en la vida y poder contribuir "a que tu país vaya un poco mejor".

*Vuelve a ver el programa de Al Rojo Vivo en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.