El exministro de Economía Miguel Sebastián, que ha firmado junto con los demás exministros y altos cargos del Gobierno de Zapatero un manifiesto de apoyo a Pedro Sánchez para las elecciones del 29N, apoya las palabras de José Bono ya que las de este 29N no son unas elecciones cualquiera.

El profesor Miguel Sebastián, exministro de Economía del Gobierno Zapatero, es una de los ministros que han firmado un manifiesto en apoyo a Pedro Sánchez y al PSOE en estas elecciones del 29N. Algo que también ha hecho la plana mayor del Gobierno de Felipe González, excepto él mismo y Alfonso Guerra.

"Hicimos un manifiesto en la línea de lo que ha dicho Pepe Bono, que estamos ante unas elecciones que no son cualquiera", afirma contundente.

De este modo, afirma que "estamos ante un momento crítico": "Aunque haya muchas cosas que a todos o a muchos no nos gusten de este Gobierno, no es en absoluto un impedimento para ponerse detrás del partido y detrás de Pedro Sánchez y tratar de frenar el riesgo de involución que creo que lo tenemos por primera vez en la democracia", sentencia Sebastián.

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