El periodista analiza el enfrentamiento entre Colau y Albiol en laSexta y contrapone sus propuestas para afrontar la crisis habitacional. Además, señala la necesidad de revisar las políticas actuales y priorizar la construcción de nuevos inmuebles.

Tras el cara a cara entre Ada Colau y Xavier García Albiol, emitido por laSexta y presentado por Ana Pastor, Pedro García Cuartango ha analizado en Al Rojo Vivo las propuestas de ambos candidatos y los modelos de gestión que defienden para abordar el problema de la vivienda. El periodista ha valorado el nivel del enfrentamiento y ha destacado que permitió contraponer dos planteamientos muy diferentes: "Vimos dos modelos contrapuestos: el modelo que defiende Colau, que es el de la intervención, y el modelo que defiende Albiol, que es liberalizar el mercado".

Cuartango también ha recogido una de las críticas que Albiol trasladó a Colau durante el debate, relacionada con la responsabilidad de los gobiernos que han estado al frente de las administraciones durante los últimos años. "Hay una cosa en la que tiene razón Albiol, que le reprochó a Colau, y es que el PSOE lleva gobernando ocho años y medio, ha gobernado con Podemos y el problema de la vivienda se ha ido deteriorando progresivamente", ha señalado. En este sentido, ha recordado los anuncios electorales sobre la construcción de cientos de miles de viviendas que, según ha apuntado, no se han materializado: "Yo recuerdo que en todas las campañas electorales el presidente ha prometido la construcción de cientos de miles de viviendas y no se han hecho".

Ante este escenario, el periodista considera que es necesario revisar la estrategia seguida hasta ahora y situar la construcción de nuevas viviendas, tanto de mercado como sociales, en el centro de las políticas del próximo Gobierno. Para conseguirlo, ha planteado varias medidas: "Habrá que liberalizar una parte del suelo, habrá que establecer incentivos fiscales y, por supuesto, habrá que eliminar las trabas burocráticas". No obstante, Cuartango ha insistido en que la solución requiere un compromiso político que vaya más allá de una legislatura: "Creo que se necesita un pacto entre los grandes partidos. Se necesita un plan de acción a cinco o seis años para solucionar este problema".

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