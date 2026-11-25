¿Qué ha dicho? El candidato de ERC para las elecciones del 29N ha confesado que se siente "raro" al discutir por redes sociales con el que es uno de sus "ídolos futbolísticos". Además, se ha pronunciado también sobre su choque con otro futbolista, Marcos Llorente.

Gabriel Rufián y Luis Figo han intensificado sus habituales enfrentamientos en redes sociales durante la campaña electoral. El último choque surgió tras un vídeo de Rufián en 'TVE', al que Figo respondió criticando al candidato de ERC, quien replicó con un comentario mordaz. Rufián admitió sentirse extraño discutiendo con uno de sus ídolos futbolísticos y criticó a Figo por su actitud. Además, Rufián se refirió a un conflicto con Marcos Llorente, aclarando que no tiene problemas con él, pero cuestionó algunas de sus declaraciones y el vídeo donde alimenta a su hija con caviar, considerándolo insensible.

Gabriel Rufián y Luis Figo, exfutbolista de Real Madrid y FC Barcelona, han protagonizado varios enfrentamientos en redes sociales. Sus peleas son habituales, y ahora se han intensificado en plena campaña electoral.

Uno de sus últimos encontronazos se ha producido a raíz de un vídeo que publicó el candidato de ERC para las elecciones del 29N, donde mostraba su minuto de oro durante el debate en 'TVE'.

Una publicación a la que Luis Figo le respondía. "Pobrecito, está con miedo de perder sus 140.000 pavos. No te van a votar ni tus primos, vete ya predicador", escribía en redes, a lo que Rufián le contestaba con un: "Suéltame el brazo, pesetas".

Sobre este choque se ha pronunciado ahora el candidato de ERC en Al Rojo Vivo, reconociendo que Luis Figo era uno de sus "tres jugadores favoritos". "Me siento raro discutiendo con uno de mis ídolos futbolísticos por las redes", ha destacado.

Además, ha señalado que se lo imagina en "su mansión" pendiente de lo que dice y "troleándole". "Alucino", ha destacado, preguntándose cuánto dinero podrá tener Figo en el banco y pidiendole que se dedique "a otra cosa". "Habrá que confrontarlo, es más facha que la hostia", ha zanjado.

Por otro lado, también se ha pronunciado sobre el choque que ha protagonizado con otro futbolista, Marcos Llorente, con el que asegura no tener "ningún problema" hasta que dice que "nos meten en las vacunas chips o no hay que ponerse crema solar".

Sobre el polémico vídeo de Llorente dándole de comer caviar a su hija pequeña, Rufián ha indicando que él puede hacer lo que quiera, pero que le parece "cuanto menos perverso" que lo suba cuando hay "críos que no pueden comer fruta fresca". "No tengo nada en contra de él, pero me parecen muy nocivas algunas de las cosas que dice", ha señalado.

*Vuelve a ver el programa de Al Rojo Vivo en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.