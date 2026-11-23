El periodista cree que la medida anunciada forma parte de una "estrategia de coger votos de Frente Amplio", que es, ha subrayado, "el que primero ha abanderado esta iniciativa".

Carlos Segovia, subdirector de 'El Mundo' ha reaccionado en Al Rojo Vivo al anuncio de Pedro Sánchez de un impuesto a los ultrarricos, señalando que "mucha gente de su electorado se preguntará por qué no se ha implantado antes". "Claramente, es dentro de la estrategia de coger votos de Frente Amplio, que es el que primero ha abanderado esta iniciativa", ha subrayado.

Así, Segovia ha querido destacar "dos cosas sobre el impuesto en sí": "Por un lado, es arriesgado porque lo intentó Francia en la década pasada y al final, si no se hace de manera global, pues hay fuga de capitales, y eso fue lo que ocurrió".

Además, el periodista ha afirmado que "la cifra de recaudación que dice Sánchez de 2.000 millones se nota que no es Panacea y la gente tiene que saber que no es solución para nada". "De hecho, no da ni para lo que ha gastado este Gobierno para entrar en Telefónica", ha destacado, a lo que ha añadido que "es una medida más de marketing que de eficacia real".

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