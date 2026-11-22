El presidente del Gobierno ha destacado en Salvados que durante los ochos años que ha liderado el Ejecutivo "se ha respetado la Constitución", mientras que "cuando gobernó el PP, sí se produjeron referéndums de autodeterminación".

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE en las elecciones generales del 29N ha asegurado en Salvados que no aceptaría la petición de un referéndum de autodeterminación por parte de Junts a cambio de evitar un Gobierno de derecha y ultraderecha. "Creo que llevo ya al frente del Gobierno ocho años y, además de la palabra, están los hechos. En estos ocho años, se ha respetado la Constitución. Cuando gobernó el PP, sí se produjeron referéndums de autodeterminación y no sabían ni dónde estaban las urnas", ha expresado.

En este sentido, el líder del Ejecutivo ha insistido en que si los comicios el 29 de noviembre dan un resultado en el que tenga que sentarse con Junts para intentar alcanzar la mayoría, no accedería a una petición de referéndum de autodeterminación por parte del partido de Puigdemont. "Esto no es una cuestión de voluntad política o no, sino que eso no entra dentro del marco constitucional y es todo lo contrario a lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo, que es normalizar la convivencia, cohesionar a la sociedad catalana y por tanto, no dividirla", ha manifestado Sánchez al respecto.

En lo referente a la amnistía, el candidato socialista ha asegurado que no la hizo "por el señor Puigdemont", sino que la hizo "como culminación de un proceso de normalización de la convivencia en Cataluña". "Creo, además, que ha sentado bien a Cataluña y la sociedad catalana (...) va a respaldar de manera mayoritaria al PSOE en las próximas elecciones del 29 de noviembre", ha augurado, a lo que ha añadido que hoy en la comunidad autónoma "la gente puede hablar de política sin tener que sufrir lo que sufrió en el año 2017.

En ese momento, Gonzo se ha interesado por saber si en el caso de que no hubiera necesitado los votos de Esquerra y de Junts hubiese aprobado igualmente la Ley de Amnistía, a lo que el presidente del Gobierno le ha respondido que hicieron "de la necesidad virtud". "Teníamos que culminar el proceso de normalización de la convivencia en Cataluña y había personas que se vieron atrapadas en esos procesos judiciales como consecuencia del referéndum del 1 de octubre que si no se había la amnistía no iban a ver solventados sus sus problemas", ha subrayado.

En segundo lugar, ha apuntado, "también había representantes de estos partidos políticos, singularmente en Junts per Catalunya, que no aceptaban el indulto y querían otra fórmula". "Por lo tanto, hicimos de la necesidad virtud en ese asunto y nos permitió contar con un Gobierno progresista cuatro años más", ha destacado.

En este contexto, Sánchez ha afirmado que "en los discursos actuales de los partidos independentistas, que tienen todo el derecho a defender, dentro del marco constitucional, las propuestas, las medidas y el modelo de sociedad que quieran, no hablan de esto". "Ellos hablan de la financiación autonómica de Cataluña, de la situación de Rodalies y del proyecto político que tienen para su sociedad. Por lo tanto, creo que gracias también a esa normalización de la convivencia, hoy el debate en Cataluña es sustantivamente diferente", ha concluido.

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