El periodista ha condenado el acto vandálico, destacando que se trata de algo "insoportable". "Aquí vive la pu** PSOE C. Silva", pintó alguien en la fachada de la casa del hijo de la socialista.

Antonio García Ferreras ha reaccionado en Al Rojo Vivo a las pintadas con insultos en la vivienda del hijo de Carmela Silva, una dirigente socialista en Galicia, algo que ha calificado de "impresentable".

"Es absolutamente insoportable e intolerable. En la vivienda del hijo de una dirigente socialista pintadas de estas características...", ha manifestado, a lo que ha añadido: "No se sabe quién es el autor, pero evidentemente es un descerebrado ultra".

La propia Silva ha denunciado a través de sus redes sociales el acto vandálico, e incluso ha subido una fotografía de la fachada de la vivienda de su hijo en la que se puede leer "Aquí vive la pu** PSOE C. Silva", en referencia a la política socialista, quien ha culpado a la "derecha y ultraderecha" de estas pintadas.

"Esto acaban de pintarlo en la casa de mi hijo. Esto es la derecha y la ultraderecha. Ascazo. Mala gente que camina y va apestando la tierra. No me van a callar, ni amordazar. No les tengo miedo. Vota PSOE para frenarlos", ha manifestado Carmela Silva en su perfil de X.

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