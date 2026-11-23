El periodista ha defendido que "es evidente que en España hace falta una reforma fiscal para agravar más a los ricos", aunque cree que el presidente del Gobierno "lo podría haber hecho mucho antes".

José Enrique Monrosi ha reaccionado en Al Rojo Vivo al anuncio de Pedro Sánchez de un impuesto a los ultrarricos destacando que "a cualquier proyecto de izquierda progresista lo mínimo que se le podría presuponer es medidas nítidamente progresistas y de izquierda" como esta.

Sin embargo, el periodista ha expresado que el presidente del Gobierno "evidentemente lo podría haber hecho mucho antes, ya que, entre otras cosas, sus socios de Gobierno durante ocho años se lo estuvieron pidiendo".

A pesar de ello, Monrosi ha defendido que "es evidente que en España hace falta una reforma fiscal para agravar más a los ricos". "Todas las organizaciones independientes hablan de que tributan mucho más en este país las rentas del trabajo que las rentas del capital", ha subrayado, al tiempo que ha destacado el "punto desconcertante" de Pedro Sánchez, que los "analistas dicen que forma su debilidad y quizá también su punto fuerte" y es que "una noche te llega relajado y a la mañana siguiente le quita una medida o le plagia una medida a Ada Colau".