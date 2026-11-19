El periodista y presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, revela lo que piensa en privado, que no es público, el PP andaluz de las declaraciones de la presidenta madrileña sobre los andaluces.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado acusaciones sobre Andalucía en las que ha dicho que por culpa de los años de gobierno socialista, hay fracaso escolar, sanidad cerrada por vacaciones, siempre es la última en puestos de trabajo y que es un desastre. Y que por ello, muchos andaluces se han venido a Madrid.

Este miércoles, en Al Rojo Vivo, los periodistas andaluces, Juanma Lamet y José Enqiue Monrosi criticaban estas palabras de la presidenta madrileña. También el mismo Antonio García Ferreras.

Ante el enfado y la polémica, Ayuso intentaba justificar sus palabras diciendo que hablaba de los gobiernos socialistas andaluces, y no de los andaluces en sí. Pero tal como asegura este jueves, un día después de la polémica, el periodista Pedro Vallín, "no sé lo que quería decir Ayuso, pero todos sabemos lo que ha dicho y es muy claro".

Y fíjate si es claro, añade y revela por su parte Ferreras, que "en privado el cabreo del PP de Andalucia, de la Junta y de Juanma Moreno es morrocotudo". "Y digo en privado, porque en público no le han dicho casi nada", admite Ferreras.

Desde el PP, el secretario general, Miguel Tellado, ha defendido en público a la presidenta madrileña, pero en laSexta hemos sabido que en el equipo de campaña de Alberto Núñez Feijóo están mosqueados. Y en el PP andaluz muy enfadados. Han dicho que, como mínimo, le ha faltado prudencia.

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