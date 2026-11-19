La diputada socialista carga fuertemente contra la líder madrileña por el ático y por "llamar garrapatas" a los docentes y los andaluces. Ayuso la acusa de vivir en una casa propiedad pública y de que su marido negocia con pisos turísticos: "Denoto en su cara el miedo".

La tensión ha vuelto a dispararse en la Asamblea de Madrid. La portavoz del PSOE, Mar Espinar, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, han protagonizado un duro enfrentamiento durante la sesión de control, con reproches sobre el ático de la dirigente madrileña, la transparencia de su Gobierno y sus declaraciones sobre los andaluces y los profesores de la educación pública.

Espinar ha comenzado preguntando a Ayuso por la investigación del Tribunal de Cuentas sobre la compra de su ático y la falta de explicaciones al respecto. "¿Cómo valora usted la política de transparencia de su Gobierno?", le ha planteado. La presidenta ha respondido devolviéndole la pregunta: "¿Cómo valora usted la suya misma?".

A partir de ahí, la socialista ha elevado el tono y ha lanzado un ataque directo contra Ayuso: "Desde que estuvo con Milei la noto descentrada. ¿Se tomaron algo juntos?". También ha ironizado sobre su aparición "disfrazada de cripto bro" y ha terminado con una contundente descalificación: "Gracia no tiene ninguna. Pero hay que reconocerle que zafia es usted un rato largo".

La portavoz socialista también ha reprochado a la presidenta que llamase "garrapatas" a los andaluces y a los docentes de la educación pública. "Usted, que lleva viviendo toda su vida de chupar de lo público. ¿Pero quién se ha creído que es?", ha espetado.

Además, Espinar ha sacado a relucir la relación de Ayuso con su expareja, al que ha calificado de "comisionista": "No se preocupe usted por buscarse un novio socialista para vivir bien. Ya tuvo uno comisionista que usted le facilitaba con los contratos que firmaba como presidenta".

Ayuso no ha dejado pasar los ataques y ha contraatacado cuestionando la situación residencial de Espinar. Ha señalado que vive en una vivienda propiedad de la Universidad Rey Juan Carlos y ha criticado los negocios de su marido con los pisos turísticos. "Otra vez la hipocresía", ha reprochado. La presidenta madrileña ha terminado acusando a la socialista de tener miedo: "De verdad que noto en su cara el miedo, porque la hipocresía, cuando pesa tanto, no tiene solución".

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