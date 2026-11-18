El periodista de El Mundo, Juanma Lamet, critica en este vídeo las declaraciones que la presidenta de la Comunidad de Madrid que realizado sobre Andalucía en un mitin de Móstoles.

El periodista Juanma Lamet, de El Mundo, se muestra muy contundente en su respuesta a las palabras de Isabel Díaz Ayuso contra los andaluces. En un intento de criticar al PSOE andaluz, en la Junta durante casi 40 años, la presidenta ha cargado contra Andalucía: "La última siempre en puestos de trabajo, un desastre".

"Las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso tienen un tufo supremacista muy claro y es un tufo supremacista por confundir la parte con el todo", afirma contundente el periodista, que para más inri es de Sevilla. Esto es, "decir que Andalucía era mordor porque gobernaba el PSOE, claro que es meterse con los andaluces", subraya.

Y además, "llamarnos garrapateros o llamar garrapateros a una parte de Andalucía es no tener ni idea de lo que es Andalucía y de lo que significa culturalmente el término garrapatero en Andalucía, que es el sonido que entronca a Kiko Veneno, a Pata Negra, A los delincuentes, Martirio... a la mejor hornada de cantantes de cultura popular que ha tenido Andalucía", contesta Lamet, quien remata con un claro mensaje: "Orgullo de ser garrapatero".

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