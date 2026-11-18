¿Qué ha dicho? Isabel Díaz Ayuso ha señalado que por eso muchos andaluces "viven en Madrid". Unas declaraciones sobre las que el PP-A ha salido en defensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, asegurando que ella es una "amante" de esta comunidad.

Isabel Díaz Ayuso ha generado polémica con sus declaraciones sobre Andalucía, complicando la campaña del PP. Durante un mitin en Móstoles, criticó el "deterioro de las instituciones públicas" y calificó a Pedro Sánchez de "garrapata". Además, se refirió a la "Andalucía socialista" como un lugar de corrupción y decadencia. El PP-A intentó justificar sus palabras, destacando su cariño por Andalucía. Por su parte, Pedro Sánchez, en un mitin en Albacete, criticó a Ayuso y auguró que Andalucía se movilizará para dar la victoria al PSOE en las elecciones. Las declaraciones de Ayuso se han convertido en un tema central de la campaña del PSOE-A.

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a ponerse en el foco de la polémica con unas nuevas declaraciones, en esta ocasión sobre Andalucía. Una situación que complica la campaña al PP, como ya lo hizo cuando cargó contra los sindicatos tachándolos de "basura" y "mafia" sindical.

Durante un mitin electoral en Móstoles, la presidenta de la Comunidad de Madrid cargó contra el "deterioro de las instituciones públicas" del Estado, tachando a Pedro Sánchez de "garrapata" y a los socialistas de "garrapateros".

Un momento en el que aprovechó para hacer referencia a la "Andalucía socialista". "Durante 40 años, gracias a esa red de gente garrapatera que vivía del dinero de todos", comenzó diciendo. Un discurso que paró para señalar que muchas de las personas que estaban allí escuchándole eran andaluzas y "por eso estaban viviendo en Madrid".

Tras esto, continuó con sus ataques. "Fracaso escolar, abandono escolar, corrupción, Andalucía la última siempre en puestos de trabajo, un desastre. Los centros de salud cerrados todas las tardes en verano porque es que estaban de vacaciones...", enumeró, destacando que "la decadencia llama a la decadencia".

PP-A intenta justificar las palabras de Ayuso

Tras el revuelo generado por estas declaraciones, el PP-A ha intentado salir en defensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, restando importancia a las manifestaciones que hizo y asegurando que ella es una "amante" de esta comunidad.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa en Sevilla el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, sobre las manifestaciones que Díaz Ayuso.

"Isabel Díaz Ayuso es una amante de Andalucía, viene cada vez que puede, nos tiene un cariño muy especial a todos los andaluces, precisamente por eso, porque muchos andaluces están en Madrid y también porque, cada vez más, muchos madrileños están en Andalucía", ha señalado Antonio Repullo, apuntando que Andalucía y Madrid son comunidades "hermanadas".

Además, ha añadido que, evidentemente, Díaz Ayuso se refería a la etapa del PSOE-A en la Junta, que ha "copiado Pedro Sánchez en estos últimos ocho años". Para Repullo, la presidenta madrileña hace "un símil entre lo que era el PSOE en Andalucía con lo que es Pedro Sánchez y el Gobierno a nivel nacional".

"Está claro que Isabel Díaz Ayuso tiene un cariño especial a Andalucía y lo ha demostrado muchísimas veces cuando ha estado aquí", ha insistido el dirigente del PP-A.

Sánchez augura que Andalucía "se va a levantar" para dar la victoria al PSOE

Por su parte, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado con dureza contra la presidenta de la Comunidad de Madrid por hablar de "garrapateros" al hacer unos comentarios sobre la Andalucía de la etapa de gobiernos socialistas en el marco de un mitin y se ha mostrado convencido de que Andalucía "se va a levantar y movilizar" el próximo 29 de noviembre para "dar la victoria" a los socialistas en las elecciones generales.

Sánchez se ha pronunciado de este modo en un mitin en Albacete ante 6.000 militantes y simpatizantes. Durante su intervención, el candidato socialista a la reelección como presidente del Gobierno ha criticado el silencio del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de que "Ayuso, la de la fruta, ha dicho que Andalucía, nuestra querida Andalucía, es una tierra decadente, la última de la fila, y que es un desastre".

"Y Feijóo callado, no le vaya a pasar lo que le pasó a Casado -en referencia al expresidente del PP Pablo Casado-, pero desde aquí nosotros decimos que Andalucía se va a levantar, se va a movilizar y nos va a dar la victoria también el próximo 29 de noviembre, reivindicando la buena política frente a la mala educación", ha vaticinado Sánchez.

Las alusiones de Ayuso a Andalucía se han convertido en uno de los principales argumentos de campaña del PSOE-A, cuya secretaria general, María Jesús Montero, también criticó que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "se calle" y no salga a "corregir" a su compañera de partido y presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También se han sumado a las críticas el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y el portavoz parlamentario de Por Andalucía y líder federal de IU, Antonio Maíllo.

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