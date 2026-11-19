El Gran Wyoming analiza la entrevista de Sánchez en Lecturas y su posterior entrevista con Susanna Griso en Espejo Público: "Podría copiarle a Terelu Campos, lo de que tenía pesadillas es lo que piensan los de izquierdas de un Gobierno de PP y Vox".

Antes del esperado cara a cara entre Sánchez y Feijóo en laSexta, los candidatos a las elecciones generales del 29N están realizando entrevistas. Por ejemplo, Pedro Sánchez ha acudido al plató de 'Espejo Público', donde ha sido entrevistado con Susanna Griso.

"¿Por qué dice usted que no voy a poder formar gobierno?, yo le digo que podré formar gobierno con una mayoría más amplia progresista", explica el presidente del Gobierno, que destaca que "España ha avanzado mucho durante estos últimos cuatro años, y ocho de manera sustantiva". "Aspiramos a cuatro años más de avances, a partir de ahí, las encuestas... a mí me han dado por jubilado muchos años y aquí sigo cotizando la Seguridad Social", afirma Sánchez.

Una actitud optimista, que celebra El Gran Wyoming en el plató e El Intermedio: "Esa es la actitud, pensamiento positivo, la esperanza es lo último que se pierde". Por otro lado, el presentador analiza la exclusiva del presidente socialista en la revista 'Lecturas'. Y es que preguntado por Susanna Griso sobre si esa exclusiva en la revista busca reconectar con las votantes defraudadas por los escándalos del PSOE, Sánchez ha dicho que eso "sería despreciar a las mujeres": "Yo creo que las mujeres no van a decidir su voto por que yo haga una entrevista en Lecturas o cualquier otro medio".

Además, Sánchez asegura que no pensaba que dicha entrevista tendría tanta repercusión. Sin embargo, El Gran Wyoming le advierte de que "no cuela": "Señor Sánchez, si se ha metido usted en el mundo del corazón admítalo y dé titulares como un profesional, podría copiarle a Terelu Campos, como el que dijo de que tenía pesadillas y se despertaba gritando, es lo que piensan los votantes de izquierda de un Gobierno de PP y Vox".

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