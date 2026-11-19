cara a cara entre sánchez y feijóo
El pronóstico de Belén Carreño sobre el debate entre Sánchez y Feijóo: "Los dos están mucho más preparados que en 2023 y Sánchez está un poco de vuelta"
La periodista Belén Carreño analiza las expectativas ante el cara a cara que se producirá esta noche entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, candidatos por PSOE y PP, a las elecciones de este 29N.
La periodista Belén Carreño admite tener "un poco de ilusión de que nos sorprenda" el cara a cara de esta noche, a las 22:00 horas en laSexta, entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, aunque admite que, en esto, las expectativas que se tengan cuentan mucho.
"En el 23 había pocas expectativas respecto a Feijóo, ya que no lo estaba haciendo muy bien, estaba un poco todavía un poco verde en la campaña y, sin embargo, ganó y fue un baño hacia Pedro Sánchez", afirma la periodista Belén Carreño.
Sin embargo, en esta ocasión cree que los dos están "mucho más preparados": "Hemos visto unas campañas o unas intervenciones públicas en las últimas semanas de muchísimo más nivel que las del 23", afirma la periodista.
De hecho, "Pedro Sánchez me parece que está un poco de vuelta, que está un poco ya con esa cosa sobrada del que parece que ya no le importa perder después de ocho años y eso a veces da una cierta tranquilidad, pero creo que puede haber sorpresas", asegura Carreño, ante la discrepancia de Antonio García Ferreras, ya que no cree que a Sánchez le importe perder.
"Una cosa es que quiera ganar (el debate), que estoy segura de que quiere ganar y otra cosa es que no le importe tanto perder como en el 2023", responde y concluye Carreño. En el vídeo podemos ver al completo esta opinión.
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