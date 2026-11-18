La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido en un mitin en Móstoles contra los andaluces, algo que no ha sentado nada bien dentro del PP. En el vídeo podemos ver la reacción y crítica de Antonio García Ferreras.

La presidenta de la Comunida de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vuelve a la carga, después de haber insultado a los sindicatos o a los profesores en huelga de la región en pro de una educación pública de calidad, esta vez, contra los andaluces, dificultando así, y una vez más, la campaña al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En un mitin en Móstoles, Ayuso señalaba: "Durante 40 años, gracias a esa red de gente garrapatera que vivía del dinero de todos", comenzó diciendo. Un discurso que paró para señalar que muchas de las personas que estaban allí escuchándole eran andaluzas y "por eso estaban viviendo en Madrid".

Y añadía: "Fracaso escolar, abandono escolar, corrupción, Andalucía la última siempre en puestos de trabajo, un desastre".

Una "desafortunadas" declaraciones, según apunta Antonio García Ferreras: "Qué mirada de prepotencia o de soberbia de la presidenta de Madrid respecto a los andaluces". Pero parece que esto no es nuevo: "Algunos dirigentes del PP tienen una tendencia histórica para meterle el dedito a los andaluces y toca mucho las narices", critica el periodista.

Es más, según informa el presentador de Al Rojo Vivo, que "el equipo de campaña de Alberto Núñez Feijóo no está muy contento. Es más, están bastante mosqueados". Con eso y con los guiñitos a Milei, "porque esos guiñitos lo que hacen es o generar voto positivo a Vox o hacer que reaccione la izquierda", remata Ferreras.

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