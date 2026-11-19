Los detalles "Durante más de una hora hubo que superar las reticencias del PSOE", señalan fuentes del PP a laSexta. Mientras, desde el PSOE aseguran que han cedido en todo para el cara a cara. Así llegan a esta cita decisiva.

Hoy es uno de los días clave de la campaña electoral del 29N. El cara a cara entre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE Pedro Sánchez y el candidato del PP Alberto Núñez Feijóo marcará previsiblemente un antes y un después en la campaña para las elecciones generales.

Se podrá ver en laSexta con una programación especial desde las 20:00 horas, pero llegar hasta aquí no ha sido sencillo. Los equipos de ambos candidatos trasladan a los medios que tanto Sánchez como Feijóo llegan "tranquilos" y "con ganas". Pero las negociaciones para que se dé el debate han sido intensas.

Uno de los puntos de choque fue cómo abordar el tema de la corrupción. Según fuentes del PSOE, no estaba planteado como bloque por la Academia de la Televisión. Aseguran que el PP lo pidió y que el PSOE propuso que se integrara dentro de un bloque de regeneración democrática, porque, explican, en eso trabajaban en el PSOE.

Finalmente, el bloque se tratará como lucha contra la corrupción y regeneración democrática. Desde el PP señalan que "la propuesta inicial partía de cuatro bloques y ninguno de ellos permitía hablar de corrupción". El Partido Popular exigió que hubiera espacio en el debate para hablar de los temas que, según ellos, han marcado la legislatura. "Durante más de una hora hubo que superar las reticencias del PSOE. Solo aceptaron incorporarla si en lugar de 'corrupción' se hablaba de 'lucha contra la corrupción. Hubo que sortear incluso el orden de esos conceptos. Ganó PP y por eso la palabra corrupción aparece y aparece en primer término dentro del bloque", añaden las mismas fuentes 'populares'. Según el PP, la Academia medió de manera "inteligente y ejemplar", porque el PP habría verbalizado que no participaban sin bloque de corrupción.

Pero ese no fue el único choque entre los equipos negociadores. Según el PSOE, a lo que se negó el PP es a que hubiera un bloque sobre política exterior, porque, según ellos, decían que no le importaba a nadie. "Y eso a pesar del peso de la política exterior en esta campaña y de lo que han condicionado las guerras", añaden lo socialistas indicando que en este caso la Academia de la Televisión sí había planteado ese bloque. Finalmente, la política exterior se tratará en el bloque de migración.

También se resolvió con un sorteo, según explican fuentes del PP, la posición en pantalla de los candidatos. Aunque desde el PSOE niegan que se pelearan por el lado derecho, los 'populares' insisten en que ellos solicitaron que Feijóo estuviera situado en la parte derecha de la pantalla "puesto que hace tres años nos fue bien con esa posición". "Además, eso les dejaba a ellos (el PSOE) en su lado natural, en la izquierda. Sin embargo, no estaban de acuerdo y hubo que sortear los sitios. Ganaron, y por eso Feijóo se sentará en 2026 en el mismo lugar en el que se sentó en 2023", añaden.

Desde el PP reiteran que la Academia siempre mantuvo "una posición intachable" y que, en cualquier caso, la negociación con el PSOE se produjo "en buen tono". "No fue fácil, pero no fue tenso", añaden. La percepción desde el PSOE es algo diferente. Dicen los socialistas que el PP no cedió en nada y que ellos han cedido en todo.

En el último encuentro, ayer mismo en el plató en el que se celebrará el debate, se tuvo que sortear incluso qué camerino ocupaba cada uno. Todo medido al milímetro para que tanto Sánchez como Feijóo lleguen en las mejores condiciones a este debate decisivo.

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