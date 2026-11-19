"¿A que siempre os habíais preguntado cómo sería 'El cuento de la criada' contado con acento argentino?, pues igual de horrible que el original, pero más largo", afirma El Gran Wyoming tras escuchar a Cayetana Álvarez de Toledo.

Si Pedro Sánchez ha dado una entrevista a la revista 'Lecturas', Alberto Núñez Feijóo ha hecho lo mismo con el 'Diario AS'. "Eso es un jugada arriesgada y puede hacerle perder votos, al menos el de Rajoy, que es más de 'Marca'", destaca El Gran Wyoming en el plató de El Intermedio, donde analiza el órdago del líder del PP si España no acoge la final del Mundial de 2030, afirmando que España si no no participará: "Qué carácter".

"Si Sánchez se ha abierto en canal hablando de su familia, Feijóo ha querido hacer lo mismo contando una anécdota", explica el presentador, que destaca que "a su padre se la sudó su mayoría absoluta" en Galicia.

Por otro lado, Cayetana Álvarez de Toledo ha realizado unas polémicas declaraciones en Elche en las que hablaba de migración y natalidad: "Evidentemente España necesita inmigrantes, entre otras cosas, porque los españoles tenemos muy pocos bebés". "Necesitamos inmigración que trabaje y complemente mientras los españoles se ponen a tener bebés", ha asegurado la popilar.

Unas palabras que dejan alucinado a El Gran Wyoming, que reacciona así en el vídeo principal de esta noticia: "¿Pero qué vamos a estar todo el día zumbando?". "¿A que siempre os habíais preguntado cómo sería 'El cuento de la criada' contado con acento argentino?", reflexiona el presentador, que responde tajante: "Pues igual de horrible que el original, pero más largo".

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