El gran debate
Debate Sánchez-Feijóo cara a cara, en directo | Cuenta atrás para el primer y último debate entre los grandes candidatos a la presidencia del Gobierno
Los candidatos llevan días preparando el encuentro y han despejado sus agendas para centrarse en el debate, que se celebrará en la Academia de Televisión y será moderado por la presentadora María Casado.
-
Sánchez cree que tiene "los datos de su lado" y quiere confrontar su "proyecto de progreso"
-
2023, el precedente del debate de hoy
-
El encuentro comenzará a las 22.00 horas en la Academia de Televisión y tendrá cinco bloques
-
La propuesta inicial partía de cuatro bloques y ninguno de ellos permitía hablar de corrupción
-
Sánchez y Feijóo preparan el cara a cara para incidir en sus ejes de campaña
-
Llegó el día: hoy es el gran debate
Sánchez cree que tiene "los datos de su lado" y quiere confrontar su "proyecto de progreso"
Desde el PSOE aseguran que Sánchez está "deseando" que llegue el cara a cara porque considera que tiene "los datos de su lado" y quiere confrontar su "proyecto de progreso" con lo que los socialistas califican de "recortes e involución del PP".
Ferraz sostiene que el encuentro permitirá a los ciudadanos conocer mejor lo que está en juego el 29 de noviembre. Ministros y altos cargos socialistas ven "fuerte" al presidente y confían en que "arrase" a Feijóo, especialmente en economía, servicios públicos y política exterior, y apelar al espíritu de la remontada.
2023, el precedente del debate de hoy
Atresmedia acogió el único debate que han mantenido Sánchez y Feijóo hasta la fecha. Fue el 10 de julio del 2023. Fue bronco, con acusaciones duras por los pactos de gobierno con Bildu y Vox y en el que se interrumpieron constantemente.
La corrupción y su papel gestor para el PP, el voto femenino y joven para el PSOE. Cada uno buscará que el contrario no consiga opacar los asuntos centrales de sus respectivas campañas.
El encuentro comenzará a las 22.00 horas en la Academia de Televisión y tendrá cinco bloques
El encuentro comenzará a las 22.00 horas en la Academia de Televisión y estará moderado por la periodista María Casado.
Durará aproximadamente dos horas y se dividirá en cinco bloques: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la Corrupción y Regeneración Democrática; y Migración y Política Exterior. Feijóo abrirá el debate y Sánchez lo cerrará, según lo acordado en el sorteo.
La propuesta inicial partía de cuatro bloques y ninguno de ellos permitía hablar de corrupción
Según ha podido saber laSexta por fuentes del PP, la propuesta inicial partía de cuatro bloques y ninguno de ellos permitía hablar de corrupción. El Partido Popular exigió que hubiera espacio en el debate para hablar de los temas que han marcado la legislatura.
Durante más de se negoció y el PSOE adeptó incorporarla si en lugar de "corrupción" se hablaba de "lucha contra la corrupción".
Hubo que sortear el orden de esos conceptos. Ganó PP y por eso la palabra corrupción aparece en primer término dentro del bloque
Sánchez y Feijóo preparan el cara a cara para incidir en sus ejes de campaña
Cuenta atrás para el cara a cara, para el debate que enfrenta a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Feijóo en la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Un diálogo que se podrá ver en laSexta a partir de las 22:00 horas y durante el que habrá que estar atento a cómo defienden y atacan con los temas que PP y PSOE han defendido como claves de la campaña.
Porque se espera un debate en el que Feijóo hará lo posible para rascar votos entre las mujeres y los jóvenes, imprescindibles para los socialistas en estos comicios más que nunca. Pero también, todo parece apuntar, a que podremos ver a un Sánchez atacando al PP por su corrupción y por la mala gestión de la misma.
Llegó el día: hoy es el gran debate
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se enfrentan este jueves al primer gran cara a cara de la campaña electoral para las generales del 29 de noviembre. Los candidatos ya están preparando el encuentro y han despejado sus agendas para centrarse en el debate que se celebrará en la Academia de Televisión.
El encuentro será moderado por la presentadora María Casado, presidenta de la Academia de Televisión, y se desarrollará en el plató A de Madrid Content City de Secuoya Content Group.
La señal institucional arrancará a las 20:00 horas e incluirá la llegada de los candidatos al recinto a partir de las 20:30 horas. El debate comenzará a las 22:00 horas. Además, todo el transcurso del debate podrá seguirse en laSexta, que emitirá un especial de Al Rojo Vivo para analizar el resultado.