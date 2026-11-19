Sánchez cree que tiene "los datos de su lado" y quiere confrontar su "proyecto de progreso" Desde el PSOE aseguran que Sánchez está "deseando" que llegue el cara a cara porque considera que tiene "los datos de su lado" y quiere confrontar su "proyecto de progreso" con lo que los socialistas califican de "recortes e involución del PP". Ferraz sostiene que el encuentro permitirá a los ciudadanos conocer mejor lo que está en juego el 29 de noviembre. Ministros y altos cargos socialistas ven "fuerte" al presidente y confían en que "arrase" a Feijóo, especialmente en economía, servicios públicos y política exterior, y apelar al espíritu de la remontada. Servimedia Compartir en X

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2023, el precedente del debate de hoy Atresmedia acogió el único debate que han mantenido Sánchez y Feijóo hasta la fecha. Fue el 10 de julio del 2023. Fue bronco, con acusaciones duras por los pactos de gobierno con Bildu y Vox y en el que se interrumpieron constantemente. La corrupción y su papel gestor para el PP, el voto femenino y joven para el PSOE. Cada uno buscará que el contrario no consiga opacar los asuntos centrales de sus respectivas campañas. Compartir en X

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El encuentro comenzará a las 22.00 horas en la Academia de Televisión y tendrá cinco bloques El encuentro comenzará a las 22.00 horas en la Academia de Televisión y estará moderado por la periodista María Casado. Durará aproximadamente dos horas y se dividirá en cinco bloques: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la Corrupción y Regeneración Democrática; y Migración y Política Exterior. Feijóo abrirá el debate y Sánchez lo cerrará, según lo acordado en el sorteo. Compartir en X

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La propuesta inicial partía de cuatro bloques y ninguno de ellos permitía hablar de corrupción Según ha podido saber laSexta por fuentes del PP, la propuesta inicial partía de cuatro bloques y ninguno de ellos permitía hablar de corrupción. El Partido Popular exigió que hubiera espacio en el debate para hablar de los temas que han marcado la legislatura. Durante más de se negoció y el PSOE adeptó incorporarla si en lugar de "corrupción" se hablaba de "lucha contra la corrupción". Hubo que sortear el orden de esos conceptos. Ganó PP y por eso la palabra corrupción aparece en primer término dentro del bloque Ángela Vera Compartir en X

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Sánchez y Feijóo preparan el cara a cara para incidir en sus ejes de campaña Cuenta atrás para el cara a cara, para el debate que enfrenta a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Feijóo en la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Un diálogo que se podrá ver en laSexta a partir de las 22:00 horas y durante el que habrá que estar atento a cómo defienden y atacan con los temas que PP y PSOE han defendido como claves de la campaña. Porque se espera un debate en el que Feijóo hará lo posible para rascar votos entre las mujeres y los jóvenes, imprescindibles para los socialistas en estos comicios más que nunca. Pero también, todo parece apuntar, a que podremos ver a un Sánchez atacando al PP por su corrupción y por la mala gestión de la misma. Compartir en X

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