Juan Miguel Becerra, CEO de SW Demoscopia, analiza en Al Rojo Vivo la importancia de los indecisos de cara a los resultados de las elecciones generales del 29N, y de la digestión posterior del cara a cara entre Sánchez y Feijóo.

Juanmi Becerra, CEO de SW Demoscopia, señala que la trascendencia del cara a cara entre los candidatos a la presidencia del Gobierno por PSOE y PP para las elecciones generales de este 29N está no en el debate en sí, sino en la digestión que se haga de este.

Es decir, "lo que esta noche vamos a tener enfrente va a ser visto aproximadamente por uno de cada cinco electores, muchos de ellos votantes, pero no todos, pero lo que realmente va a ser importante es la digestión del día siguiente y de los días siguientes", explica el experto, que señala que el debate no va a solo de hablar a los votantes, sino a los indecisos.

Porque, tal como argumenta, "la televisión en sí misma ya no es lo que se ve en vivo, sino lo que se consume después". Esto es, va a ser muy importante cómo se consumen los clips y los cortes que se publiquen en redes sociales en los próximos días.

Es cierto que en la izquierda, hoy por hoy hay más indecisos que en la derecha. "La derecha y la extrema derecha ya tiene contado prácticamente a su electorado, es decir, los tiene sentados. Por tanto, lo que realmente vamos a ver en estos nueve o diez días que quedan de campaña, es ver hasta dónde llega el recuento de la izquierda, es decir, qué movilización hay en esa parte".

De hecho, hay dos movimientos importantes que se tienen que producir en los próximos días. Según enumera, el primero es ver hasta qué punto la salida de votantes del Partido Popular a Vox continúa o se minimiza y el segundo es "hasta qué punto Frente Amplio termina dejándose más pelos en la gatera de los que estamos contando".

A la pregunta de si ahora mismo el PSOE fagocita a ese exvotante de Sumar, Becerra explica que "ahora mismo Frente Amplio tiene aproximadamente unos 900.000 votantes en muchas provincias donde no obtiene resultados en escaños, es decir, son 900.000 votantes que votan con el corazón y con todo el interés lógico de su posición ideológica, pero que no van a producir escaños".

Por tanto, "y esto requiere desde el punto de vista progresista, una pensada", explica Becerra. Esto es, "habrá que ver si estos votantes piensan en la izquierda organizada piensan que en algunas provincias, votar a Frente Amplio básicamente es regalarle, en la mayoría de los casos, el voto o el escaño a Vox o al Partido Popular", concluye Becerra.

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