El periodista José Enrique Monrosi critica, y más como andaluz, las palabras que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha realizado sobre Andalucía en un mitin en Móstoles.

Isabel Díaz Ayuso parece que vuelve a complicarle la campaña a Feijóo de cara a las elecciones del 29N. Tras llamar basura sindical a los sindicatos, garrapatas y violentos a los profesores en huelga en pro de una educación pública de calidad, la presidenta madrileña ha cargado ahora, en un mitin en Móstoles, contra los andaluces. Unas declaraciones que podemos ver el en vídeo que encabeza estas líneas.

El periodista de elDiario.es, y además andaluz, José Enrique Monrosi, responde contundente a este ataque de Ayuso pero ante recuerda: "Lo primero que tengo que decir es que sé lo que va a venir ahora, que es un intento de maquillaje de esas declaraciones, pero lo que tiene que tener claro la gente es que lo dice de corazón, que le sale del alma, porque, además, no es la primera vez que pasa, sino que ha pasado un montón de veces".

Tal como explica el periodista, "en algunas esferas políticas hay un desprecio absoluto a todo lo que tiene que ver con el sur y con Andalucía, y un clasismo insoportable (...) Los principales insultos hacia Andalucía han salido normalmente de la antigua Convergencia, Junts, o del Partido Popular de la Comunidad de Madrid".

Pero también Monrosi aluce a la responsabilidad que tiene en estas declaraciones, por no haberlas rectificado, el presidente andaluz, del PP, Juanma Moreno Bonilla.

"Vaya vergüenza que hayan pasado 48 horas de esas declaraciones y el presidente de todos los andaluces y nadie de su equipo haya salido a desacreditar a una señora que está llamando miserables, indecentes, decadentes y garrapatas a los ciudadanos que gobiernan. Vaya papelito, Juanma Moreno, vaya papelito el moderado de Juanma Moreno. Vaya papelito", concluye Monrosi.

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