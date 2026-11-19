Los presidentes de Rusia, China y Estados Unidos; Vladimir Putin, Xi Jinping y Donald Trump; posando para una foto en Shenzhen, China.

Los detalles Los líderes lanzan una 'Declaración de paz' sin medidas concretas y se alzan como los principales actores para abordar los desafíos globales y "salvaguardar la paz y la estabilidad mundiales". El republicano aprovecha para lanzar advertencias a Teherán: insiste en que no tendrán "un arma nuclear".

Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping han celebrado en Shenzhen, China, la primera reunión trilateral entre los líderes de Estados Unidos, Rusia y China. Durante el encuentro, que duró una hora y 20 minutos, discutieron sobre la cooperación para enfrentar desafíos globales y mantener la estabilidad internacional. Uno de los temas centrales fue el desarme nuclear, donde Trump destacó la posición privilegiada de las tres potencias para reducir arsenales. También abordaron la guerra en Ucrania, aunque sin acuerdos concretos. Además, se comprometieron a reformar la ONU y criticaron a la Corte Penal Internacional. La reunión concluyó con una 'Declaración de paz' sin medidas específicas.

Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping han concluido este jueves en Shenzhen (China) la primera reunión trilateral de la historia entre los líderes de Estados Unidos, Rusia y China. Una reunión en la que los tres mandatarios han defendido la necesidad de cooperar para afrontar los desafíos globales y mantener la paz y la estabilidad internacionales.

El encuentro ha durado una hora y 20 minutos y ha tenido lugar en torno a una enorme mesa redonda. Los líderes se han sentado alrededor de una corona de flores rosas situada en el centro; Trump a la derecha de su homólogo chino y Putin a su izquierda.

Uno de los asuntos centrales ha sido el desarme nuclear. Trump ha asegurado que las tres potencias están en una posición privilegiada para abordar una reducción de sus arsenales: "Estados Unidos, Rusia y China están en una posición única para debatir cómo reducir el número de armas nucleares en la Tierra", ha afirmado. Así, el republicano ha aprovechado para lanzar advertencias a Teherán e insiste en que no tendrán "un arma nuclear".

Asimismo, los líderes también han señalado que "una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe librarse", además de comprometerse de "prevenir la proliferación nuclear" y de "mantener un diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares". El presidente chino ha insistido en que las relaciones entre las tres potencias deben basarse en la cooperación: "Las interacciones positivas entre ellas no son una opción, sino un requisito indispensable".

En la misma línea, Putin ha reivindicado la responsabilidad compartida de los tres países en la seguridad internacional. "Nuestros tres estados se unen no solo en el estatus de países vencedores en la Segunda Guerra Mundial, sino, sobre todo, en la responsabilidad compartida de mantener la paz y la seguridad internacionales", ha señalado.

La guerra de Ucrania también ha estado presente en las declaraciones de Trump, que ha asegurado haber mantenido una larga conversación con Putin. "Creo que él, y espero que la otra parte también, les gustaría ver el fin de esa guerra", ha afirmado el presidente estadounidense, sin anunciar ningún acuerdo concreto para poner fin al conflicto.

Tras la reunión en Shenzhen, los tres países se han comprometido a "reformar" la ONU para que gane "eficacia", además de defender que la Corte Penal Internacional (CPI) y otros órganos similares "no abusen de sus poderes". "El principio del consentimiento de los Estados y el respeto a las inmunidades de los funcionarios estatales son fundamentales", indica el texto oficial en lo que supone una crítica explícita a un organismo, la CPI, que mantiene vigente una orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra en Ucrania.

La primera reunión conjunta de los líderes de las principales potencias nucleares ha finalizado con una breve 'Declaración de paz' con cuatro puntos que no incluyen medidas concretas.

Los encuentros bilaterales previos

Antes de la reunión a tres, Trump ha mantenido encuentros por separado con Putin y Xi. Con el presidente ruso se ha mostrado distendido y ha bromeado sobre su relación: "¿Quién es él? Es mi amigo", ha dicho. También ha asegurado que se conocen desde hace años y que de su encuentro "pueden salir cosas maravillosas".

Sobre su reunión con Xi, Trump ha destacado en Fox el recibimiento que le ha dispensado el mandatario chino, incluida su presencia en el aeropuerto, la ceremonia y el desfile. "Es una gran victoria para nosotros. Es una gran victoria para China también. Nos llevamos bien", ha asegurado.

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