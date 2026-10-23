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Elizabeth Duval cree que la derecha sale a perder el 29N: "Quien más tiene que perder al plantear la supresión de Igualdad o cuestionar el aborto es Feijóo"

La filósofa y escritora Elizabet Duval realiza una primera valoración en Al Rojo Vivo tras las entrevistas de Pedro Sánchez y Feijóo en la Revuelta y en la Cadena SER, respectivamente.

Elizabet Duval

Tras la entrevista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en 'La Revuelta' y la del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en la Cadena SER, la filósofa y escritora Elizabet Duval realiza un primer análisis o valoración rápida en Al Rojo Vivo. "Creo que estas son unas elecciones que la derecha sale a perder", afirma.

Es decir, "en este momento todos los escenarios contemplaban que iba a ser una victoria sí o sí de la suma de la derecha y quien más tiene aquí que perder es Feijóo con traspiés o con decir que suprimiría el Ministerio de Igualdad, cuestionar el aborto, cosas que al votante moderado que se haya pasado del PSOE al PP no le van a hacer demasiada gracia, o incluso con los posibles pactos en el Senado de PP y Vox".

Es la derecha, por tanto, insiste y remata la filósofa, "quien tiene más que perder y menos, relativamente, la izquierda que ganar".

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