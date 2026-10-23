Fernando Berlín: "El PP está empezando a observar que toda la crispación y la polarización que ha introducido en el debate público no están siendo tan rentables"

El periodista cuestiona la estrategia de confrontación de los populares y señala las contradicciones de Feijóo sobre la lista más votada, en un contexto en el que el discurso contra el Gobierno parece haber perdido intensidad con el inicio de la campaña electoral.

Fernando Berlín, periodista y director de 'Radiocable.com', ha señalado en Al Rojo Vivo que el Partido Popular empieza a darse cuenta de que la crispación y la polarización que ha alimentado durante esta legislatura no le están dando los resultados políticos que esperaba. "Yo creo que el Partido Popular está empezando a observar que toda la crispación, toda la polarización que ha introducido en el debate público durante esta legislatura no está siendo tan rentable políticamente como ellos anhelaban", ha afirmado. Berlín considera que el debate público ha estado marcado por un nivel de exageración que, a su juicio, parece haberse olvidado ahora que comienza la campaña electoral.

En este sentido, el periodista ha cuestionado el cambio de tono de los populares y ha recordado el discurso mantenido durante toda la legislatura contra el Gobierno. "Si de verdad estaba tan deslegitimado el Gobierno como nos han estado defendiendo durante toda la legislatura, lo que no se entiende es que ahora estemos hablando en términos políticos de menor calado", ha señalado. Para Berlín, esta moderación del discurso plantea interrogantes sobre la estrategia del PP y la coherencia de sus argumentos.

Además, ha apuntado que Alberto Núñez Feijóo tiene ahora la oportunidad de demostrar si realmente defiende que gobierne la lista más votada. "Ahora es cuando Feijóo tiene que demostrar si era verdad aquello de que gobierne la lista más votada. Hoy ha dicho que no, claro, no ha dicho que es la lista más votada", ha afirmado. Berlín considera que esta contradicción refleja uno de los problemas del Partido Popular: "Sistemáticamente creen que la gente no lo percibe", cuando, en su opinión, la ciudadanía es mucho más consciente de estas incoherencias de lo que los populares creen.

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