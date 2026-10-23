¿Qué es el virus shamonda? Las claves de la enfermedad detectada en un humano

El contexto Detectado por primera vez en ganado bovino en Nigeria en 1965, desde entonces se ha encontrado en diversas zonas de África y Asia. Identificado por primera vez en Europa a finales de julio, para octubre ya se habían notificado casos en más de una docena de países europeos, incluidos importantes productores de ganado como Francia, Alemania, España e Irlanda.

Francia ha reportado el primer caso humano del virus Shamonda, que ha resultado en la muerte de un paciente con un sistema inmunológico debilitado. Este virus, transmitido por mosquitos y detectado inicialmente en Nigeria en 1965, afecta principalmente al ganado bovino, pero también a ovejas, cabras y caballos. Desde su llegada a Europa en julio, se ha extendido a más de doce países, incluidos Francia, España y Alemania. Aunque los síntomas en animales incluyen fiebre y abortos, la OMS considera el caso humano como aislado. La enfermedad no está incluida en la Ley de Sanidad Animal de la UE, lo que dificulta su monitoreo.

Francia ha notificado el primer caso conocido en humanos del virus Shamonda en un paciente que falleció este jueves, lo que plantea interrogantes sobre los riesgos que supone un virus propio del ganado que ha llegado a Europa este año, décadas después de haber sido detectado por primera vez en Nigeria.

El virus Shamonda se transmite a través de la picadura de mosquitos (ceratopogónidos) y afecta principalmente al ganado bovino, aunque también se han identificado infecciones en ovejas, cabras y caballos. Pertenece al mismo grupo que el virus Schmallenberg, el cual provoca trastornos reproductivos en el ganado.

Detectado por primera vez en ganado bovino en Nigeria en 1965, desde entonces se ha encontrado en diversas zonas de África y Asia. Identificado por primera vez en Europa a finales de julio, para octubre ya se habían notificado casos en más de una docena de países europeos, incluidos importantes productores de ganado como Francia, Alemania, España e Irlanda. Francia señaló que es probable que el virus haya estado circulando en el país desde la primavera.

Los síntomas en animales incluyen fiebre, diarrea y una disminución en la producción de leche. Entre las complicaciones más graves figuran los abortos y malformaciones fetales severas. También se han observado trastornos neurológicos en algunos caballos. La Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) indica que el impacto a largo plazo de las variantes europeas sigue siendo incierto.

No está en el marco de la Ley de Sanidad Animal de la UE

El primer paciente documentado estaba recibiendo tratamiento por una enfermedad grave en un hospital de Lyon y presentaba un sistema inmunológico severamente debilitado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) de la ONU señaló que, basándose en la información actual y en el conocimiento sobre la transmisión de virus estrechamente relacionados, se trata de un caso humano aislado y es poco probable que derive en una propagación más amplia en este momento.

Las autoridades francesas sospechan que la infección se produjo a través de la picadura de un mosquito en el este de Francia, donde el virus circuló entre el ganado a principios de este año. Indicaron que las complicaciones cerebrales que presentó el paciente están muy probablemente vinculadas al virus Shamonda, aunque las investigaciones sobre la infección y el fallecimiento continúan.

La enfermedad de Shamonda no figura en la lista de la Organización Mundial de Sanidad Animal; por tanto, los países no están obligados a notificar a dicha organización la aparición de casos en virtud de sus obligaciones de notificación específicas para cada enfermedad.

Tampoco está incluida en el marco de la Ley de Sanidad Animal de la Unión Europea, lo que significa que no está sujeta a la vigilancia obligatoria específica para enfermedades establecida por la UE. Debido a ello, los datos disponibles podrían no ofrecer una imagen completa de su propagación.

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