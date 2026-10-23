Isma Juárez habla de su encontronazo con Milei: "Viendo imágenes con otros periodistas, he salido hasta bien parado"

El reportero de El Intermedio recuerda su tenso intercambio con el presidente argentino, que acabó diciéndole que "no podía respetar su cerebro". Mientras, desde el plató, Wyoming sale en su defensa: "Isma, no se toca".

Isma Juárez se desplazó hasta el Casino de Madrid para cubrir un desayuno en el que participaba Javier Milei y al que también acudieron, entre otros invitados, Jaime de Marichalar y Esperanza Aguirre.

A la llegada del presidente argentino, el reportero de 'El Intermedio' intentó llamar su atención con una primera pregunta: "¿Por qué no ha quedado con Abascal? ¿Cree que le está haciendo ghosting?". Sin embargo, no obtuvo respuesta.

Ya dentro del casino, Isma volvió a la carga y le preguntó por sus declaraciones sobre las dificultades de los argentinos para llegar a fin de mes: "¿La pobreza es como el orgasmo, que también se puede fingir?". También lo intentaba en diferido, con una tarjeta escrita en la que intentaba saber la opinión de Milei sobre las protestas en la Puerta del Sol y por qué no las hay iguales en Argentina: "¿Es porque no hay precariedad, por las leyes que lo impiden o porque no hay Puerta del Sol?".

Finalmente, el reportero consiguió intercambiar unas palabras con Milei y le planteó si los argentinos que no llegan a fin de mes "están haciendo ayuno intermitente". "Si vos decís que no llegás a fin de mes, que el día 20 te quedaste sin dinero, ¿puedes vivir diez días sin comer y sin beber?", argumentaba Milei.

"Si quieres abrazarte a un eslogan emocional, amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro", sentenciaba Milei en tono condescendiente y acompañando con unos toques en el pecho de Isma.

De vuelta en el plató de El Intermedio, Wyoming pregunta a Isma por su "duelo de titanes" con el presidente argentino. "¿Cómo es eso de que no respetas tu cerebro?", le plantea entre risas, a lo que el reportero responde con ironía: "Eso digo yo, si está sin estrenar prácticamente".

"Como patriarca del intermedio me veo obligado a marca una línea roja", asegura el presentador del programa: "¡Escúcheme bien, señor Milei! Como dice nuestro hashtag de hoy: 'Isma, no se toca'". Por su parte, el reportero reconoce entre risas que, después de ver las imágenes de Milei con otros periodistas, cree que "salió hasta bien parado".

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