De los 350 agentes de la Operación Nécora solo 20 sabían a dónde iban: MVT habla en exclusiva con cuatro de ellos

¿Qué han dicho? "No se podía abrir el círculo porque era peligroso que trascendiera esa información y hasta el último momento se reservó", ha detallado Daniel Gallego, comisario provincial de la jefatura superior de Madrid.

El programa "Más Vale Tarde" entrevistó a los policías involucrados en la captura del famoso narcotraficante español Laureano Oubiña, en la llamada Operación Nécora. Esta operación, que marcó un hito en la lucha contra el narcotráfico, contó con la participación de 350 agentes, de los cuales solo 20 conocían el objetivo. Cuatro de ellos relataron cómo se desarrolló la operación, que incluyó un gran despliegue y el arresto de Oubiña en su domicilio. La operación también implicó un registro en el Pazo de Baión, donde se buscaban disquetes importantes. Finalmente, los policías destacaron el impacto y la importancia histórica de esta operación.

Más Vale Tarde ha hablado con los policías que detuvieron al narcotraficante mas famoso que ha habido en España: Laureano Oubiña. En la operación de su captura participaron 350 policías nacionales, pero solo 20 sabían a dónde iban y lo que iban a hacer.

De esos 20, cuatros han contado cómo se desarrolló la Operación Nécora, que supuso un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico. Con ella se lees envió un mensaje a los narcos: la impunidad se había acabado.

"Creo que era la primera vez que se hacía un despliegue tan grande, que había tantos objetivos dentro de la operación y que eran objetivos importantes", ha explicado el comisario principal José Antonio Rodríguez, ahora jefe central de operaciones de la CGPJ.

Sobre aquella noche, el comisario Ignacio Parreño, jefe de la Comisaría Local de Torrejón de Ardoz, ha contado que fue "de los dos funcionarios de la Brigada Central de Estupefacientes" que fueron "en helicóptero hasta Santiago de Compostela, que era donde iba a ser el punto de reunión y esperando a que los que iban en coche llegaran de madrugada a Santiago".

Miguel Muñoz, comisario de la DAO, ha apuntado que fue una noche de poco dormir. "Había gente que sube con nosotros desde Madrid que no sabía que iban a Galicia. Se pensaban que se iban al sur", ha señalado Rodríguez. "Se veía uno de los que venía conmigo en helicóptero. Llevaba las chancletas de dedo, las chancletas de piscina", ha dicho Parreño.

"No se podía abrir el círculo porque era peligroso que trascendiera esa información y hasta el último momento se reservó", ha detallado Daniel Gallego, comisario provincial de la jefatura superior de Madrid.

Los policías han explicado que primero detuvieron a Laureano Oubiña en su domicilio Arousa. Él y su mujer, Esther Lago, se encontraban en el dormitorio. Sobre ella resaltan que en aquel momento se "preocupó mucho por la puerta de entrada" porque se la tuvieron que tirar.

"Ahí es donde empezamos a tener conciencia de lo que estábamos haciendo"

"De allí nos fuimos al Pazo de Baión. Intervinimos la torre donde estaban las oficinas de la empresa y demás", han detallado. Así, han agregado que uno de los objetivos del registro era coger los disquetes.

En ese momento se empezó a corre la voz y empieza el lío. "Había una concentración, pero masiva. Unas 500 personas y, además, agresiva. Porque ya sabían que llevábamos detenidos detrás", ha manifestado Muñoz. "Yo creo que ahí es donde empezamos a tener conciencia de lo que estábamos haciendo", ha agregado Parreño.

Sobre cómo eran los narcos en aquella época, han asegurado que el trato que tenían era de "ganador, perdedor": "Hoy he perdido yo, hasta ganado tú, mañana voy a ganar yo y vas a perder tú".

"Nosotros lo hicimos lo mejor que supimos", ha expresado Rodríguez, a lo que Muñoz ha agregado: "Que supimos y que pudimos". Así se han expresado sobre una operación que hizo historia y cambió la forma de investigar.

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