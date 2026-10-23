Un terremoto de magnitud 7 deja al menos 16 muertos en el Tíbet: hay 65 heridos y más de 12.000 evacuados

Personal de los servicios de emergencia coordina las labores de rescate tras un terremoto en Nagqu, Región Autónoma del Tíbet, China

Los detalles El epicentro del terremoto se situó a 183 kilómetros al este-noreste de la ciudad de Nagqu, en la región autónoma del Tíbet, en el oeste de China, y a una profundidad de 18 kilómetros.

Las autoridades chinas continúan las operaciones de rescate tras un terremoto de magnitud 7 en el Tíbet, que dejó al menos 16 muertos, 65 heridos y forzó la evacuación de 12.489 personas. Según Xinhua, 11 heridos están graves y más de 300 casas colapsaron. El epicentro se ubicó a 183 kilómetros al este-noreste de Nagqu, a 18 kilómetros de profundidad. El sismo, que ocurrió a las 16:33 horas GMT del jueves, fue seguido por seis réplicas. La Administración sismológica de China activó el Nivel II de emergencia, que implica alerta y asistencia inicial de gravedad.

Las autoridades chinas continúan este viernes las operaciones de rescate tras el terremoto de magnitud 7 que sacudió anoche la región del Tíbet, en el oeste del país, y que ha causado al menos 16 muertos, 65 heridos y 12.489 personas han sido evacuadas, según el último recuento difundido por funcionarios locales

Citando autoridades locales, Xinhua reportó ya en la mañana del viernes que once de los heridos son graves mientras que más de 300 casas se derrumbaron por el fuerte sismo.

El epicentro del terremoto se situó a 183 kilómetros al este-noreste de la ciudad de Nagqu, en la región autónoma del Tíbet, en el oeste de China, y a una profundidad de 18 kilómetros; la réplica más cercana se produjo a 193 kilómetros al noreste de la misma ciudad y la segunda a 219 kilómetros al este-noreste.

El temblor sucedió a las 16:33 horas GMT del jueves, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), que también confirmó al menos seis réplicas con magnitudes entre 5,2 y 4,3.

El sismo se sintió con fuerza en pueblos y aldeas fronterizas del condado de Zadoi, en la prefectura autónoma tibetana de Yushu, provincia de Qinghai, que limita con el condado de Baqing.

Según Xinhua, la Administración sismológica de China activó el Nivel II de respuesta nacional de emergencia para desastres sísmicos. El Nivel II representa un tipo de alerta y asistencia inicial de gravedad dentro de una escala de cuatro niveles, siendo la IV la más baja y la I la más alta.

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