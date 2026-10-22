Las pantallas de los coches, una distracción al volante: cuatro de cada diez conductores han vivido una situación límite

¿Por qué es importante? Las pantallas táctiles permiten controlar el navegador, la música o la climatización, pero manipularlas mientras se conduce puede convertirse en un riesgo para la seguridad vial.

En los últimos años, los salpicaderos de los coches han evolucionado, reemplazando los botones físicos por pantallas táctiles que centralizan funciones como el navegador, la música o el aire acondicionado. Aunque estas innovaciones tecnológicas amplían las posibilidades del vehículo y asisten en tareas como el aparcamiento, también pueden distraer al conductor. Según un estudio de Alianz Center for Technology, el 40% de los conductores españoles ha enfrentado situaciones de riesgo por centrarse en estas pantallas. Las autoridades recomiendan minimizar su uso durante la conducción para evitar distracciones comparables al uso del móvil, sugiriendo, por ejemplo, programar el GPS antes de arrancar.

El salpicadero de los coches ha cambiado por completo en los últimos años. Lo que antes se controlaba mediante botones físicos ahora se concentra, cada vez más, en grandes pantallas táctiles que permiten consultar el navegador, poner música, encender la radio o regular el aire acondicionado.

Este avance tecnológico amplía la posibilidades del vehículo y asiste a funciones como el aparcamiento. Sin embargo, también puede convertirse en una fuente de distracción al volante. "Es como un pequeño ordenador", describe una taxista a laSexta.

Según Alianz Center for Technology, cuatro de cada diez conductores españoles admiten haber vivido una situación límite en el tráfico por prestar atención a la pantalla del coche. Es por ello que se recomienda evitar al máxio el uso de esta pantalla durante la conducción, por ejemplo, poniendo el GPS antes de arrancar,

La manipulación de estos dispositivos puede apartar la vista de la carretera y reducir la atención del conductor. Las autoridades recuerdan que interactuar con una pantalla mientras se conduce puede constituir una distracción sancionable, de forma similar al uso del teléfono móvil, según la conducta concreta.

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