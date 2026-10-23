Sánchez asume su error con Ábalos y reconoce haber podido "gestionar mejor" la situación en Ceuta

¿Qué dijo? El presidente del Gobierno defendió la actuación del Ejecutivo tras la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma, un asunto que calificó de "muy difícil".

En una entrevista en 'La Revuelta', el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitió errores en la gestión de José Luis Ábalos y la situación en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes en julio. Sánchez reconoció que se podría haber manejado mejor, aunque defendió la respuesta del Gobierno ante un desafío que calificó de "muy difícil". También reflexionó sobre la corrupción y expresó su decepción con algunos colaboradores. En cuanto a expresidentes, destacó su admiración por el "Felipe de los años 80" y mostró distancia con José María Aznar, a quien acusó de falta de sinceridad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien aspira a seguir liderando el Ejecutivo cuatro años más tras las elecciones generales del 29N, asumió este jueves su error con José Luis Ábalos y reconoció que se podía haber "gestionado mejor" la situación en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma el pasado mes de julio.

En la entrevista en 'La Revuelta', Sánchez hizo repaso de sus políticas y también se refirió a los errores que cree que se han cometido. En este sentido, el jefe del Ejecutivo señaló los casos de corrupción y se refirió en concreto al protagonizado por el exministro Ábalos. "Crees conocer a la gente y, de repente, se desvela una cara en algunos colaboradores que te quedas helado", lamentó.

En lo referente a la situación en Ceuta, aunque reconoció que, "sin duda, se podía haber gestionado mejor", defendió la gestión del Gobierno ante un asunto que calificó de "muy difícil".

A la pregunta de David Broncano de qué expresidente del Gobierno le cae peor, dejando caer que sería Felipe González, Sánchez respondió que él se afilió al PSOE por el expresidente y que le gustaba el "Felipe de los años 80" aunque ahora, destacó, no se siente "muy identificado con sus opiniones".

Asimismo, de José María Aznar constató también la gran distancia que mantiene con él tras desvelar que fue el primero de los expresidentes que le llamó tras triunfar en 2018 la moción de censura y ponerse a su servicio. "Pero luego para nada, todo mentira", ha dicho el secretario general socialista.

Sánchez también se refirió a la visita a España de Javier Milei, y tildó de "increíble" que este le llamase "dictador" siendo él "un tipo" que ha bajado un 40% el salario mínimo interprofesional en su país mientras que el Ejecutivo español lo ha aumentado un 66% en los últimos ocho años. "Cosas veredes, amigo Sancho", añadió al respecto.

Mensaje a la ultraderecha: "Se acuerdan de mi madre..."

Sobre la ultraderecha, el líder socialista expresó que lo "extraordinario" no es que "avance", sino que haya "un Gobierno diferente" que "demuestra" que sus políticas funcionan. "Tiene su épica eso de ser la aldea gala. Si insultan, allá ellos. Se acuerdan de mi madre, yo también de las suyas cuando subo las pensiones o el salario mínimo", subrayó.

En contraposición, Pedro Sánchez elogió a su vicepresidenta Yolanda Díaz y reconoció que no entiende su decisión de dar un paso atrás porque, en su opinión, es "una de las políticas más en forma" en España, tras lo que manifestó que él sabía que no iba a prosperar la intención del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de forjar una alianza de partidos a la izquierda del PSOE. "Sabía que eso no iba a tirar", aseguró, a lo que apostilló que auguraba ese fracaso no tanto por Rufián, sino por su formación independentista.

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