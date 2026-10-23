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"Super Olé"

Miley Cyrus cumple el deseo de una fan con cáncer de mama con un emotivo gesto antes de la quimioterapia

La cantante recibió a Cash Jacobs en su camerino para ayudarla a raparse la cabeza antes de iniciar el tratamiento, después de que la joven de 34 años compartiera su petición en TikTok.

Miley Cyrus cumple el deseo de una fan con cáncer de mama con un emotivo gesto antes de la quimioterapia

Alfonso Arús cierra la sección de los 'Super Olé' de Aruser@s con un gesto de Miley Cyrus que ha emocionado a las redes sociales. La cantante ha querido acompañar a Cash Jacobs, una joven con cáncer de mama en etapa 3, en un momento especialmente difícil de su vida.

Tras conocer su historia y ver su petición en TikTok, el equipo de asesores de la artista se puso en contacto con ella para organizar un encuentro después de su concierto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Allí, en el camerino, Miley ayudó a Cash a raparse la cabeza antes de comenzar la quimioterapia.

"¡Qué bien que los artistas estén cerca de los fans a estas alturas, cuando a veces es difícil acceder a ellos!", destaca David Broc desde el plató. Por su parte, Alfonso Arús también ha puesto en valor el papel de las redes sociales: "Siempre demonizamos las redes, pero a veces también pasan cosas impensables"."Antes tenías que recurrir a Isabel Gemio", zanja entre risas.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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