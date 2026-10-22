El PP suplanta con IA la identidad de Begoña Gómez, Zapatero y Ábalos en un vídeo de campaña: "¿Irse de putas? Sí, soy zurdo"

Los detalles "Si tener una cátedra gracias a que mi marido es el presidente es de zurdos, pues sí, soy zurda", señala una falsa Begoña Gómez generada con IA en la campaña en redes del PP. La polémica está servida. El PSOE estudia medidas legales.

Con sus voces y sus imágenes, en vídeos muy realistas, el Partido Popular ha dejado atrás una línea roja. A través de sus redes, los de Alberto Núñez Feijóo han publicado un vídeo de campaña en el que la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o José Luis Ábalos se muestran orgullosos de ser zurdos y de presuntos delitos cometidos o investigados. Todo ello generado con IA.

Así, una falsa Begoña Gómez dice: "Si tener una cátedra gracias a que mi marido es el presidente es de zurdos, pues sí, soy zurda". O un Ábalos generado con inteligencia artificial asegura: "Si irse de p***s y cobrar comisiones ilegales es de zurdos, pues sí, soy zurdo". El expresidente Zapatero, por su parte, dice en este montaje de IA: "Si esconder joyas en una caja fuerte es de zurdos… pues sí, soy zurdo".

Todo en una polémica campaña del PP cuyo lema es "Lerdos y orgullosos", y que responde a la campaña socialista lanzada con la visita del ultra Javier Milei a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ayer, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, aseguraba que "hay quienes creen que nos insultan llamándonos 'zurdos' o 'zurdas". Y clamaba: "Si subir las pensiones es ser zurdo, yo soy zurdo. Si dar más tiempo a los padres y madres para disfrutar de sus hijos e hijas es ser zurdo, yo también soy zurdo. Si subir el Salario Mínimo Interprofesional todos los años es de zurdos, yo soy zurdo. Si defender el derecho a abortar de las mujeres es ser zurdo, soy zurdo. Si defender el no a la guerra y el sí a la paz es ser zurdo, soy zurdo. Así que sí, soy zurdo y a mucha honra".

Hoy, desde el PSOE se plantean emprender acciones legales contra el PP por el vídeo en el que suplantan la identidad a los socialistas. Señalan en el PSOE que esas imágenes generan odio a través de la mentira, y por eso han puesto el video en manos de su equipo jurídico. "No tienen proyecto que ofrecer y por eso recurren al insulto y la mentira. Ahora a través de la tecnología ", dicen en el partido socialista.

Mientras, los de Feijóo insisten. El portavoz del PP, Borja Sémper, ha defendido los vídeos producidos con IA por el equipo de comunicación de su partido. "Es una manera de utilizar las herramientas digitales para comunicar la hipocresía del partido socialista", ha defendido Sémper, subrayando que no tienen una "finalidad espuria".

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