Feijóo no descarta un Gobierno con Vox, "como ya sucede en algunas CCAA": "Mi primer objetivo es que Sánchez se vaya"

Feijóo ha recriminado a Sánchez que sea presidente del Gobierno "porque Bildu ha querido que sea el presidente del Gobierno".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido este viernes que no descarta un Gobierno con Vox "como ya sucede en algunas CCAA" si ganan las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

En cambio, lo que sí tiene claro el 'popular' es que no pactaría con Bildu. De hecho, en una entrevista en la 'Cadena SER' Feijóo ha recriminado a Sánchez que sea presidente del Gobierno "porque Bildu ha querido que sea el presidente del Gobierno". Así, el líder del PP ha asegurado que Sánchez es "un personaje tóxico" y "un personaje conflictivo que conviene sacarlo del gobierno de mi país".

Además, ha dicho, convencido, que "el Partido Popular va a ganar las elecciones". "Lo que no le puedo decir es por cuánto vamos a ganar y cuál va a ser el resultado definitivo, obviamente. Pero que el PP sea la primera fuerza de España, yo no tengo ninguna duda", ha señalado.

Ante esto, al ser preguntado por si, en caso de necesitar los votos de Vox, pactaría un gobierno con la ultraderecha, Feijóo se ha limitado a decir que él quiere "pactar un gobierno con los ciudadanos y los votantes" y ha reiterado que no se presenta "en coalición con Vox".

"Yo me presento a las elecciones como Partido Popular, Vox se presenta como Vox y los ciudadanos tienen que tomar las decisiones que consideren oportunas", ha señalado Feijóo, quien ha reconocido que él quiere "gobernar con un gobierno con muchos votos".

De esta manera, Feijóo ha reconocido que no rechaza gobernar con Vox ya que no puede "descartar hacerle caso a lo que me mandan los españoles". "Si los españoles me mandan completar la mayoría y, por tanto, dar estabilidad al gobierno con la tercera fuerza política de mi país, oiga, yo soy un demócrata", ha dicho.

De hecho, el líder del PP ha reconocido que así lo han hecho en otras comunidades autónomas porque "así lo demandó los ciudadanos de Extremadura o de Andalucía o de Castilla y León o de Aragón". "Eso sí, hemos puesto un marco claro de cuáles son las líneas rojas y dentro de ese marco hemos pactado", ha defendido.

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