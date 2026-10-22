Nuevas cargas policiales en el campus de Zaragoza por la visita del agitador ultra Vito Quiles

Los detalles Los hechos se han producido antes de la llegada del agitador ultra, que finalmente no puede acceder a la universidad por no tener el permiso de la institución.

La Policía ha empezado a cargar este jueves contra los manifestantes antifascistas que protestan contra la visita de Vito Quiles a la Universidad de Zaragoza.

Los altercados se han producido antes de la llegada del agitador ultra al campus. Al grito de "aquí están los antifascistas", entre 300 y 400 personas se han reunido en el campus de Zaragoza para mostrar su rechazo al acto del agitador, que además no ha sido autorizado por la institución educativa.

La concentración se ha iniciado alrededor de las 18:00 horas y hasta pasadas las 19:00 horas se ha desarrollado de forma pacífica. Sin embargo, la tensión ha terminado con cargas y lanzamiento de objetos. Al otro lado del campus están quienes apoyan a Vito Quiles y la Policía lleva toda la tarde para evitar el choque entre ambos grupos.

El evento forma parte del tour 'Combativos II', en el que Vito Quiles recorre distintas universidades de España para manifestarse por España. Al igual que ha pasado en otras ciudades, el agitador no tenía el permiso de la universidad para realizar esta 'reunión'. Por esa razón, en medio de las cargas y la tensión en el campus, ha cambiado la localización, convocando a sus seguidores a la Plaza de San Francisco.

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